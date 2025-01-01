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Куда бы еще вторгнуться
Цитаты из фильма Куда бы еще вторгнуться
Цитаты из фильма Куда бы еще вторгнуться
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Цитаты
Michael Moore
Я — американец. Я живу в великой стране, которая родилась в результате геноцида и построена на спинах рабов.
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