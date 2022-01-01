Наша рецензия

Документальные фильмы любят не многие зрители, и их можно понять: чаще всего тематика таких картин в принципе не подразумевает чего-то захватывающего, динамичного, то есть, чего-то такого, ради чего обычно ходят в кино. Но документалиста Майкла Мура совсем не останавливает не самой большой интерес этого жанра среди аудитории. Спустя 6 лет после своей последней картины (2009, «Капитализм: История любви») он выпускает новый фильм, в котором он выступил ещё и в роли сценариста, —…