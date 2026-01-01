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Улица Победителей

, 2016
Россия / 18+

О фильме

Лето, Северный Крым, каникулы. Главные герои, друзья Витька и Генка, попадают в нехорошую историю с компанией хулиганов, которыми верховодит Шлак. Генка должен ему денег. Витьке тоже деньги не помешают – впереди соревнования по мотокроссу, ему нужны детали, чтобы отремонтировать свой мотоцикл. Заработать герои решают на сдаче металлолома. Но где найти брошенный цветмет? Поиски приводят друзей в старую деревню, где на окраине стоит памятник – Танк Т-34. За памятником ухаживает старик, он рассказывает ребятам о героических событиях 1944 года и боях ВОВ, в которых участвовал танк, и предлагает ребятам сделку – в обмен на нужное количество денег, они восстановят памятник. Друзья берутся за работу с энтузиазмом. Но Шлак и команда хулиганов мешают героям. Витьке, Генке и их подруге Василисе предстоит непростой бой за спасение танка...

Режиссер Николай Денисов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

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