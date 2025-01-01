У детского писателя Корнея Чайковского недетские проблемы — от него внезапно уходит жена Маша, бросив одного с маленькой дочкой Настей, надо платить очередной кредит за квартиру, а денег нет, как, впрочем, и вдохновения. Чайковский, автор некогда популярных «Приключений Пузи» — сказки про мини-супермена из волшебной страны Пузляндия, вот уже несколько месяцев не может написать новую историю. У директора издательства при известии об очередном сорванном дедлайне окончательно лопается терпение — он ставит Корнею ультиматум: либо книга будет сдана 1ого января, либо контракт с ним будет разорван.