[последние слова]

Nachrichtensprecher [закадровый голос - спойлер] Трагический исход: двое погибших, трое пострадавших, среди них руководитель проекта профессор Клаус Тон. Очевидно, эксперимент вышел из-под контроля уже на второй день. Прокуратура расследует два возможных дела по обвинению в непредумышленном убийстве и несколько по обвинениям в насилии и халатности. Один из участников эксперимента арестован. Руководству проекта, вероятно, придется отвечать перед судом. По словам одного из ученых, эскалацию можно было предотвратить, если бы эксперимент был прерван раньше.