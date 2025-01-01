Nachrichtensprecher[закадровый голос - спойлер]Трагический исход: двое погибших, трое пострадавших, среди них руководитель проекта профессор Клаус Тон. Очевидно, эксперимент вышел из-под контроля уже на второй день. Прокуратура расследует два возможных дела по обвинению в непредумышленном убийстве и несколько по обвинениям в насилии и халатности. Один из участников эксперимента арестован. Руководству проекта, вероятно, придется отвечать перед судом. По словам одного из ученых, эскалацию можно было предотвратить, если бы эксперимент был прерван раньше.
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Тарек Фахд, заключённый № 77[закадровый голос, читает объявление в газете]Требуются участники эксперимента. 4000 марок за 14 дней в условиях имитированной тюрьмы.