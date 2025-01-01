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Киноафиша Фильмы Эксперимент Цитаты из фильма Эксперимент

Цитаты из фильма Эксперимент

[последние слова]
Nachrichtensprecher [закадровый голос - спойлер] Трагический исход: двое погибших, трое пострадавших, среди них руководитель проекта профессор Клаус Тон. Очевидно, эксперимент вышел из-под контроля уже на второй день. Прокуратура расследует два возможных дела по обвинению в непредумышленном убийстве и несколько по обвинениям в насилии и халатности. Один из участников эксперимента арестован. Руководству проекта, вероятно, придется отвечать перед судом. По словам одного из ученых, эскалацию можно было предотвратить, если бы эксперимент был прерван раньше.
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[первые строки]
Тарек Фахд, заключённый № 77 [закадровый голос, читает объявление в газете] Требуются участники эксперимента. 4000 марок за 14 дней в условиях имитированной тюрьмы.
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Berus - Strafvollzugsbeamter Ты п****с, номер 82?
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