Foster Настоящая проблема вот в чём, Джеймс. Через двадцать лет на планете будет семь миллиардов человек. Большинство — коричневые, жёлтые или чёрные, все голодные, все решительно настроены любить и выползать из своих гнёзд в Европу и Северную Америку. Вот почему Вьетнам. Всеобщая операция там даст нам контроль над Южной Азией на десятилетия вперёд. И при правильном планировании мы можем сократить население до 550 миллионов к концу века. Я знаю. Я видел данные.

James Farrington Мы звучим словно боги, читающие Книгу Судного Дня, не правда ли?