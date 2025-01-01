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Цитаты из фильма Привести в исполнение

[последние слова]
TV Commentator За три года после убийств Джона Ф. Кеннеди и Ли Харви Освальда умерли восемнадцать важных свидетелей... шесть от выстрелов, трое — в автокатастрофах, двое — самоубийцы, один — с перерезанным горлом, один — от удара карате по шее, трое — от сердечных приступов и двое — от естественных причин. Актуарий, привлечённый лондонской Sunday Times, пришёл к выводу, что 22 ноября 1963 года шансы на то, что к февралю 1967 года эти свидетели будут мертвы, составляли сто тысяч триллионов к одному.
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Oswald Imposter Если бы я был врачом и хотел сделать миру клизму, вот сюда — в Даллас, Техас — воткнул бы наконечник.
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Chris Да, у меня есть его винтовка. Это итальянская Carcano калибра 6,5 миллиметра. Стреляет выше и левее, а затвор заедает. Черт, итальянцы перестали делать их 25 лет назад! Они называли её "Винтовка, которая ни разу не ранила никого... специально!"
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[первые слова]
TV Commentator Перед своей смертью бывший президент Линдон Б. Джонсон дал трёхчасовое интервью известному телеведущему. 2 мая 1970 года, когда это интервью показали на национальном телевидении, было сообщено, что по настоянию президента Джонсона из него были вырезаны некоторые материалы. Стало известно, что в цензурированной части Джонсон высказывал сомнения в том, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку, и что на самом деле он подозревал существование заговора, связанного с убийством Джона Ф. Кеннеди.
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James Farrington Скажите, сэр, чему вы обязаны своему отличному здоровью?
Ferguson Крепкому спиртному и мягким женщинам.
[они смеются]
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Foster Настоящая проблема вот в чём, Джеймс. Через двадцать лет на планете будет семь миллиардов человек. Большинство — коричневые, жёлтые или чёрные, все голодные, все решительно настроены любить и выползать из своих гнёзд в Европу и Северную Америку. Вот почему Вьетнам. Всеобщая операция там даст нам контроль над Южной Азией на десятилетия вперёд. И при правильном планировании мы можем сократить население до 550 миллионов к концу века. Я знаю. Я видел данные.
James Farrington Мы звучим словно боги, читающие Книгу Судного Дня, не правда ли?
Foster Ну, кто-то должен этим заняться. Пострадавшие страны будут только богаче, а наработанные там методы можно применить для сокращения лишнего населения у нас. Чёрные, пуэрториканцы, мексикано-американцы, белые, склонные к бедности, и так далее.
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Foster Ах, ну что ж, всё кончено. И нам не останется ничего, кроме смерти. Эта маленькая модель бесплодной земли, что служит нам пастой и покрывалом для костей. Ради Бога, давайте сядем на землю и расскажем печальные истории о смерти королей.
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Foster [говорит Фаррингтону] В Далласе один из самых высоких уровней убийств в стране. За последние два года Секретная служба зафиксировала 149 угроз жизни Кеннеди только из Техаса, но всё равно отправляют его в враждебную среду с такой же защитой, какую ты и я организовали бы для любимой собаки.
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Oswald Imposter Почему бы тебе не послать меня на луну и записать это на мой счёт?
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Paulitz Никогда ранее в истории Америки... одна семья не сосредотачивала в своих руках такую колоссальную политическую власть. План ясен как день. Сохранить и приумножить эту власть на десятилетия. Два срока для Кеннеди, два для Бобби и два для Теда. И в каждом кабинете братья, которые не президент... займут самые влиятельные посты. У них есть несколько сотен миллионов долларов... и одни из лучших умов на Земле, чтобы воплотить это в жизнь. Они создали мощную коалицию из городских мафий — профсоюзы, негры, евреи, либералы... и пресса. Это сделает его непобедимым в 1964 году.
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James Farrington В Европе главы государств всегда умирают от рук заговорщиков. Наших президентов убивают сумасшедшие. Схема удивительно постоянна.
[показывает первый слайд презентации]
James Farrington Авраам Линкольн, 14 апреля 1865 года. Цель: сидит и неподвижен. Дальность — шесть дюймов. Успешно.
[показывает следующий слайд]
James Farrington Джеймс Гарфилд, 2 июля 1881 года. Цель: идёт со скоростью два с половиной мили в час. Дальность — три фута. Успешно.
[показывает следующий слайд]
James Farrington Уильям Мак-Кинли, 6 сентября 1901 года. Цель: стоит неподвижно. Дальность — один фут. Успешно.
[показывает следующий слайд]
James Farrington Теодор Рузвельт, 14 октября 1912 года. Цель: стоит неподвижно. Дальность — шесть футов. Ранен, выжил.
[показывает следующий слайд]
James Farrington Франклин Д. Рузвельт, 15 февраля 1933 года. Цель: сидит неподвижно. Дальность — 23 фута. Пять выстрелов, пять промахов.
[презентация заканчивается]
James Farrington Во всех случаях Секретная служба была не готова. Во всех случаях убийца был политическим фанатиком... готовым умереть, чтобы достать президента.
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