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Дети против волшебников
Цитаты из мультфильма Дети против волшебников
Цитаты из мультфильма Дети против волшебников
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Цитаты
Начальник
Если нет веры, нет и безопасности. Нужно верить в Родину, в свою страну. Верить в добро и в бога.
Иван Царецын
Просто верить? Вот и всё?
Начальник
Просто верить. Этого вполне достаточно. И ещё важно соблюдать традиции.
🧡
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Nachalnik
[про мини-вертолёты]
Ты когда-нибудь летал на таких штуках?
Ivan Tsarytsin
Нет, никогда.
Nachalnik
Это не сложнее, чем в компьютерных играх.
🧡
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🥺
🤔
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Ivan Tsarytsin
[Иван видит меч во сне]
Я хочу этот меч. Я хочу быть завоевателем, чтобы все были преданы и восхваляли моё имя.
🧡
👏
🥺
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Ivan Tsarytsin
[единственные английские реплики в фильме, произнесённые при входе в школу волшебников]
Сэр, надеюсь, я не опоздал. Помогите, пожалуйста.
🧡
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Nadya Eropkina
К чему такая красота, если от неё умирают? Ведь настоящие чудеса может творить только Бог.
🧡
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Ierey
Нет ничего важнее важности миссии.
🧡
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Ivan Tsarytsin
Профессор, мы — русские. Мы своих не бросаем.
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Geronda
Духовная война идёт. А значит, есть и духовные враги.
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