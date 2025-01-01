Ted Spencer
[смотрит меню]
Ну, Стив, отложив стейк в сторону, у нас здесь устрицы, икра, копчёный лосось, жареная, на гриле или варёная камбала...
Stevie
Я возьму...
Ted Spencer
Жареная корейка баранины, кентская куриная запеканка, отварная говядина, жареный ростбиф, рубленые стейки, жареные почки или жареная утка?
Mrs. Verloc
Думаю, Стиви захочет яйцо-пашот на тосте, а я возьму микс-салат.
Ted Spencer
Вот, выпей это. Яйцо-пашот здесь, в Симпсонс? Это же может заставить ростбиф перевернуться в соусе. Три целых быка на гриле и чашка кофе.