Superintendent Talbot Ну и как успехи с миссис Верлок?

Ted Spencer Она ничего не знает, сэр, абсолютно ничего.

Superintendent Talbot Почему ты так думаешь?

Ted Spencer На всё у неё есть чёткий ответ, да и манера у неё такая.

Superintendent Talbot Красавица?

Ted Spencer При чём тут это, сэр?