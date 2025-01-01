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Киноафиша Фильмы Саботаж Цитаты из фильма Саботаж

Цитаты из фильма Саботаж

Тед Спенсер [пытается успокоить толпу, требующую возврата денег после отключения электричества] Это проявление воли Бога, говорю вам!
Член кинозрителей А как вы называете проявление воли Бога?
Тед Спенсер Я называю твоё лицо таким, и по нему денег не вернёшь.
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Studious Youth at the Aquarium Скорость размножения этого двустворчатого моллюска крайне высока. Отложив миллион икринок, самка устрицы меняет пол.
Girlfriend of Studious Youth Хм, я её понимаю.
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[первый титр]
Title Card [камера увеличивает определение] са-ботаж са-бо-таж. Намеренное разрушение зданий или механизмов с целью напугать группу людей или вызвать общественное беспокойство.
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Vladimir - Paymaster at Aquarium Ты рассмешил Лондон. Когда хочешь вселить в людей страх смерти, смех — последнее, что нужно. Мы не клоуны.
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Ted Spencer [смотрит меню] Ну, Стив, отложив стейк в сторону, у нас здесь устрицы, икра, копчёный лосось, жареная, на гриле или варёная камбала...
Stevie Я возьму...
Ted Spencer Жареная корейка баранины, кентская куриная запеканка, отварная говядина, жареный ростбиф, рубленые стейки, жареные почки или жареная утка?
Mrs. Verloc Думаю, Стиви захочет яйцо-пашот на тосте, а я возьму микс-салат.
Ted Spencer Вот, выпей это. Яйцо-пашот здесь, в Симпсонс? Это же может заставить ростбиф перевернуться в соусе. Три целых быка на гриле и чашка кофе.
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[последние реплики]
Superintendent Talbot Странно. Эта девушка экстрасенс? Она сказала, что Верлок был...
Detective Мертв, сэр? В таком деле не нужен дар ясновидения.
Superintendent Talbot Но она сказала это раньше! Или после...?
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Mrs. Verloc Спасибо за беспокойство. Уверена, вы хотели как лучше.
Ted Spencer Да не за что. Мне проблемы по душе.
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Superintendent Talbot Ну и как успехи с миссис Верлок?
Ted Spencer Она ничего не знает, сэр, абсолютно ничего.
Superintendent Talbot Почему ты так думаешь?
Ted Spencer На всё у неё есть чёткий ответ, да и манера у неё такая.
Superintendent Talbot Красавица?
Ted Spencer При чём тут это, сэр?
Superintendent Talbot Я знаю, я слишком мягок, особенно когда дело касается женщин.
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[первые реплики]
Мужчина на электростанции Песок.
Второй мужчина на электростанции Саботаж.
Третий мужчина на электростанции Разрушение.
Четвёртый мужчина на электростанции Намеренно.
Второй мужчина на электростанции Что стоит за этим?
Третий мужчина на электростанции Кто это сделал?
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Ted Spencer Обо мне ходит много тайн! Если подумать, у большинства людей есть свои тайны. А у тебя нет какого-нибудь жуткого секрета?
Mrs. Verloc Не обращай на это внимания.
Ted Spencer Что творится по ночам в твоём кинотеатре?
Mrs. Verloc [саркастично] Темные делишки.
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Stevie Тед знает всякие вещи. Про гангстеров, воров и всё такое.
Mrs. Verloc Откуда он это знает?
Stevie Он читает об этом. Говорит, что гангстеры вовсе не такие страшные, как кажется. Некоторые из них выглядят совсем обычными, как ты, я и мистер Верлок. Может, он и прав. В конце концов, если бы гангстеры выглядели как гангстеры, полиция давно бы их поймала, не так ли?
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Karl Anton Verloc Где Тед?
W. Brown & Sons Greengrocer Его нет.
Karl Anton Verloc Он ушёл в Скотленд-Ярд?
W. Brown & Sons Greengrocer Извините, мистер Верлок. Конечно, мне не нравилась эта идея, но я не мог отказаться. Видите ли, это было официально.
Karl Anton Verloc Но почему? В чём дело? Они сказали, о чём речь?
W. Brown & Sons Greengrocer Насколько я знаю, пока нет. Наверное, вы показывали какие-то странные фильмы, знаете, может, немного слишком острые.
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Ted Spencer Привет, босс, в кино идёшь?
Karl Anton Verloc На самом деле, я собираюсь на выставку.
Ted Spencer Ну, выбери что-нибудь хорошее, знаешь, с кучей убийств. Вот эта вся любовь меня тошнит.
Karl Anton Verloc Зато женщинам нравится.
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Renee Извините, что опоздала, миссис Верлок, но я просто ох#нела, пытаясь съесть яйцо на тосте в темноте. Половина теперь у меня в ухе.
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Superintendent Talbot Министерство внутренних дел уже в курсе, и они боятся, что может случиться нечто худшее, чем сегодняшняя операция.
Ted Spencer В чём смысл, сэр? Зачем весь этот беспредел?
Superintendent Talbot Создают проблемы дома, чтобы отвлечь нас от того, что творится за границей. Как в толпе: один наступит на ногу, а пока ты с ним ругаешься, его приятель обчищает карманы.
Ted Spencer Кто за этим стоит?
Superintendent Talbot Это те, кого ты и я никогда не поймаем. Нас интересуют только их наёмники.
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The Professor Я не понимаю, мадам, это одна из моих лучших певчих птиц. До того как вы её купили, она пела целый день. Может, через пару дней она успокоится.
Mrs. Jones - Cook Ничто не заставит её успокоиться. Я всё перепробовала: свистела ей, хлопала в ладоши, жарила бекон — бесполезно. Она просто сидит и выставляет меня дураком.
The Professor Это не вина птицы, уверяю вас, мадам.
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Karl Anton Verloc Отец этой девочки мёртв?
The Professor Не знаю. Может быть. Не знаю. Никто не знает. Моя дочь тоже бы хотела знать. Но такова жизнь. Это её крест, и она должна его нести. У всех у нас свой крест.
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Stevie Ты думаешь, Тед пойдёт с нами и будет управлять этим?
Mrs. Verloc Он может, если ты его попросишь.
Stevie Он скорее согласится, если ты попросишь.
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Little Girl Что это за пузырьки, пап? У рыбы что, икота?
Man with Daughter at Aquarium У тебя была бы икота, если бы пришлось жить на муравьиных яйцах.
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Ted Spencer Если бы прилетел самолёт и сбросил на тебя бомбу — это был бы недружелюбный акт в понимании закона. Но если токи сами по себе прекратятся — это уже акт провидения, как прописано в Акте Вильгельма IV, где акт определяется как любое действие, вызванное реальным действием.
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