Сингапурская GaGa, 2005

Ритмичный гимн причудливому звуковому пейзажу Сингапура, который раскрывает прошлое и настоящее этой страны, знакомит нас с ее разнообразными жителями, анализирует их сложные отношения с родиной. Главное в этой захватывающей какофонии голосов и личностей — отчаянное желание быть услышанным и увиденным, стремление стать частью сингапурского мира-мегаполиса. Первый независимый документальный фильм, произведенный в Сингапуре и оказавшийся хитом — на его показах на родине был аншлаг на протяжении семи недель.