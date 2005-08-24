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Сингапурская GaGa
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Singapore GaGa

Сингапурская GaGa, 2005

2005 / Сингапур
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Ритмичный гимн причудливому звуковому пейзажу Сингапура, который раскрывает прошлое и настоящее этой страны, знакомит нас с ее разнообразными жителями, анализирует их сложные отношения с родиной. Главное в этой захватывающей какофонии голосов и личностей — отчаянное желание быть услышанным и увиденным, стремление стать частью сингапурского мира-мегаполиса. Первый независимый документальный фильм, произведенный в Сингапуре и оказавшийся хитом — на его показах на родине был аншлаг на протяжении семи недель.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 24 августа 2005
Возраст 16+
Режиссер
Тань Пинь Пинь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сингапурская GaGa 2 постера
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