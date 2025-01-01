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Цитаты из мультфильма Время мелодий

[вступление к «Пекосу Биллу»]
Master of Ceremonies Вот вам легенда прямиком из повозки с провизией, как рассказывали старожилы. По их словам, Пекос Билл был самым грубым, жестким, диким, метким ковбоем, который когда-либо жил. Ну, любая история про старого Пекоса — это крепкое зелье, так что, может, лучше начать её как-то по-нежному.
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[вступление к "Виноват в самбе"]
Master of Ceremonies Завораживающий ритм самбы. Талантливая девушка подаёт музыкальный коктейль с настоящим латиноамериканским задором. Так что если три шумные пташки поддадутся этому жаркому тропическому ритму, не вините их — вините ритм самбы.
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[последние слова]
Roy Rogers В штате Техас, США, жизнь всё так же идёт своим чередом. Река Пекос всё так же течёт, но величайший ковбой на земле ушёл. Да, Билл вернулся к койотам, но никогда не забывал Сью. Каждую ночь, когда луна была высоко, он поднимал голос в скорбном плаче, оплакивая судьбу своей прекрасной дамы, своей давно потерянной любви там, в небе. Его горе было так велико, что даже звери присоединялись из сострадания. Вот почему до сих пор койоты воют на луну именно так.
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Roy Rogers Под этими оборками и рюшами у Сью были настоящие пружины. Это было явно не по силам одной девушке.
[Попа Сью подбрасывает её в воздух]
Roy Rogers И вот Сью взмыла ввысь! Прямо как римская свеча.
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Master of Ceremonies [вступление к «Однажды зимой»] Воспоминание о далёкой зиме — о прозрачном, свежем воздухе и только что выпавшем снеге, о морозном узоре на окне, о звуке бубенцов с просёлочной дороги. В этой сказочной стране главная тема — романтика, ведь это история о юной мечте любви.
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[введение к «Маленькому Туту»]
Master of Ceremonies Здесь драма, здесь волнение, и гармония для троих в истории приключений на море. В этой эпопее главную роль играет корабль гордого дизайна. Нет, это не океанский лайнер. Мы выбрали другой маршрут. И вот с фырканием, пыхтением и чук-чук-чук, и весёлым сигналом, мы представляем нашего героя — буксир «Маленький Тут».
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