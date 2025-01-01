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Центр моего мира
Цитаты из фильма Центр моего мира
Цитаты из фильма Центр моего мира
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Цитаты
Nicholas
Ты мне нужен.
Phil
Нужен? Как воздух или как новый айфон?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil
Это всё я. И это всё моя семья. Жизнь здесь безумно сложна. Но одно я теперь знаю точно. Мой центр мира — там, где они.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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