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Киноафиша Фильмы Центр моего мира Цитаты из фильма Центр моего мира

Цитаты из фильма Центр моего мира

Nicholas Ты мне нужен.
Phil Нужен? Как воздух или как новый айфон?
🧡
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Phil Это всё я. И это всё моя семья. Жизнь здесь безумно сложна. Но одно я теперь знаю точно. Мой центр мира — там, где они.
🧡
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🥺
🤔
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