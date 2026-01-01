Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма С тех пор, как уехал Отар

Награды и номинации фильма С тех пор, как уехал Отар 2003

Каннский кинофестиваль 2003 Каннский кинофестиваль 2003
Главный приз Недели критики
Победитель
Большой Золотой Рельс
Победитель
Золотая камера
Номинант
