Gan Sirankiri Привет, Лаки. Как дела?

Lucky Мистер Сиранкири

Gan Sirankiri [Кивает в сторону клетки для кикбоксинга] Похоже, твой человек не играет по правилам.

Lucky Это просто небольшая тренировка перед боем сегодня вечером.

Gan Sirankiri У тебя есть крупные ставки на бой?

Lucky Верно. Ты знаешь, чтобы сделать большие деньги, нужны большие деньги.

Gan Sirankiri Откуда у тебя такие деньги? Я могу позволить себе это, а ты как?

Lucky Ты хочешь сказать, что я тут при делах с этим дерьм#м?

Gan Sirankiri Я просто задаю вопрос, чтобы услышать, что ты скажешь.

Lucky Я не могу противостоять тебе. Хочешь думать обо мне так? Я верен до смерти. Ты не имеешь права меня обвинять.

Klahan Sirankiri Мы слышали про банк. Ты просто дал этим двоим уйти с нашими деньгами.

Lucky Эй, они чуть мою сра## голову не раскроши#ли. Провёл ночь в больнице.

Gan Sirankiri [Смотрит на Клахана] С ним всё в порядке, братан.

Lucky С тех пор как вы взяли всё под контроль, я играю по вашим правилам. Отдаю вам вашу долю с азартных игр. Мне нечего скрывать.

Gan Sirankiri [Кивает] Отпусти его.