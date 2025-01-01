Lucky
Мистер Сиранкири
Gan Sirankiri
[Кивает в сторону клетки для кикбоксинга]
Похоже, твой человек не играет по правилам.
Lucky
Это просто небольшая тренировка перед боем сегодня вечером.
Lucky
Верно. Ты знаешь, чтобы сделать большие деньги, нужны большие деньги.
Gan Sirankiri
Откуда у тебя такие деньги? Я могу позволить себе это, а ты как?
Lucky
Ты хочешь сказать, что я тут при делах с этим дерьм#м?
Gan Sirankiri
Я просто задаю вопрос, чтобы услышать, что ты скажешь.
Lucky
Я не могу противостоять тебе. Хочешь думать обо мне так? Я верен до смерти. Ты не имеешь права меня обвинять.
Klahan Sirankiri
Мы слышали про банк. Ты просто дал этим двоим уйти с нашими деньгами.
Lucky
Эй, они чуть мою сра## голову не раскроши#ли. Провёл ночь в больнице.
Lucky
С тех пор как вы взяли всё под контроль, я играю по вашим правилам. Отдаю вам вашу долю с азартных игр. Мне нечего скрывать.
Klahan Sirankiri
[Смотрит, как Ган нокаутирует трёх кикбоксёров]
Большие ставки на бой сегодня вечером, да? Удачи с этим.