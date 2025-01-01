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Киноафиша Фильмы Азиатский связной Цитаты из фильма Азиатский связной

Цитаты из фильма Азиатский связной

Gan Sirankiri Привет, Лаки. Как дела?
Lucky Мистер Сиранкири
Gan Sirankiri [Кивает в сторону клетки для кикбоксинга] Похоже, твой человек не играет по правилам.
Lucky Это просто небольшая тренировка перед боем сегодня вечером.
Gan Sirankiri У тебя есть крупные ставки на бой?
Lucky Верно. Ты знаешь, чтобы сделать большие деньги, нужны большие деньги.
Gan Sirankiri Откуда у тебя такие деньги? Я могу позволить себе это, а ты как?
Lucky Ты хочешь сказать, что я тут при делах с этим дерьм#м?
Gan Sirankiri Я просто задаю вопрос, чтобы услышать, что ты скажешь.
Lucky Я не могу противостоять тебе. Хочешь думать обо мне так? Я верен до смерти. Ты не имеешь права меня обвинять.
Klahan Sirankiri Мы слышали про банк. Ты просто дал этим двоим уйти с нашими деньгами.
Lucky Эй, они чуть мою сра## голову не раскроши#ли. Провёл ночь в больнице.
Gan Sirankiri [Смотрит на Клахана] С ним всё в порядке, братан.
Lucky С тех пор как вы взяли всё под контроль, я играю по вашим правилам. Отдаю вам вашу долю с азартных игр. Мне нечего скрывать.
Gan Sirankiri [Кивает] Отпусти его.
Klahan Sirankiri [Смотрит, как Ган нокаутирует трёх кикбоксёров] Большие ставки на бой сегодня вечером, да? Удачи с этим.
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Gan Sirankiri Как я на это смотрю, это как с этой рыбой. Люди говорят, что я не должен есть рыбу, потому что рыба — важное разумное существо, и в этом есть правда.
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🥺
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🥱
Gan Sirankiri Знаешь, наверное, я полный и#б#н#ц, раз продолжаю вкладывать деньги в эти банки. И единственная причина, почему я так делал — один из моих самых доверенных сотрудников сказал, что это самое надежное место для моих денег!
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