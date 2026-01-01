Почему советское пиво было с осадком и жило 7 дней: дело в 4 заветных буквах и 6 цифрах

Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано

Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения

«Пересмотрел "Бриллиантовую руку" – смеялся как ненормальный»: вдруг понял, почему в СССР комедии были смешнее

Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»

«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026

Netflix вбухал в этот киберпанк-сериал $126 млн и закрыл — а ведь это «водоворот экшена и заговоров» в декорациях «Бегущего по лезвию»

Пересмотрели все фильмы с Никулиным? Тогда для вас тест: вспомните 7 деталей сюжета из культовых кинолент

Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше

7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные