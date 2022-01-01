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Киноафиша Фильмы Время путешествия Время путешествия, 1983: актеры и роли
Tempo di viaggio Время путешествия 1983 / Италия
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Время путешествия, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тонино Гуэрра Tonino Guerra Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Тонино Гуэрра Tonino Guerra Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
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