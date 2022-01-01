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Режиссер Андрей Тарковский
Киноафиша Фильмы Режиссер Андрей Тарковский Режиссер Андрей Тарковский, 1988: актеры и роли
Regi Andrej Tarkovskij Режиссер Андрей Тарковский 1988 / Швеция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Режиссер Андрей Тарковский, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михал Лещиловский Michal Leszczylowski
В ролях
Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Эрланд Юзефсон Erland Josephson Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
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