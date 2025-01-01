Matron
[к собравшемуся классу]
С этого дня вы станете Воробьями. Оружием в глобальной борьбе за власть. Вас выбрали за вашу красоту, за вашу силу. И в некоторых случаях — за вашу уязвимость.
[к собравшемуся классу]
[очевидно, имеется в виду Аня]
Катя, Виктор, подойдите, пожалуйста.
[Доминика и Виктор повинуются]
Здесь мы занимаемся психологической манипуляцией. Вас обучат выявлять слабости цели, использовать их через соблазнение и выуживать информацию.
[Доминике и Виктору:]
Разденьтесь.
[Виктор начинает раздеваться, Доминика не реагирует]
Ваше тело принадлежит государству. С момента рождения государство его питало. Теперь государство требует отплатить.
[Доминика все еще колеблется]
Вы должны научиться жертвовать ради высшей цели... Превзойти все свои ограничения. Забудьте ту простую мораль, с которой вас воспитывали. Или это была гордость? По моему опыту, гордые падают первыми. Виктор, оденься.
