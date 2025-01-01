Меню
Цитаты из фильма Красный воробей

Matron Каждый человек — это загадка из потребностей. Ты должен стать недостающим звеном, и они расскажут тебе всё.
Dominika Egorova Ты отправила меня в школу для шлюх!
Matron Холодная война не закончилась. Она разлетелась на тысячу опасных осколков. Запад ослаб. Опьянённый шопингом и соцсетями. Раздираемый ненавистью между расами. И в итоге мир погрузился в хаос. Только Россия готова пойти на жертвы ради победы.
Vanya Egorov У меня отличная семья.
Vanya Egorov Ты меня убил.
Dominika Egorova Я хорошо справилась, дядя?
Matron Вас обвиняют в нападении на сослуживца.
Dominika Egorova Он пытался меня изнасиловать.
General Korchnoi А ваша честь стоит того, чтобы лишить Россию перспективного курсанта?
Dominika Egorova Я *никогда* не намеревалась лишать Россию чего-либо.
General Korchnoi И всё же, вот мы здесь.
[пожимает плечами]
Marta Мы всегда будем их шлюхами. Если, конечно, у нас не будет того, чего они хотят. На твоём месте я бы что-нибудь такое нашла.
Nate Nash [добрался до американского посольства] Американец! Американец! Не стреляйте!
Stephanie Boucher [пьяная] Скажи мне, Борис. У тебя в Москве есть бабушка? Это никогда не перестаёт меня удивлять. Почему русские женщины такие сексуальные? Все мужики похожи на жаб.
Dmitri Ustinov И чего ты от меня хочешь?
Dominika Egorova Я всегда хотела быть танцовщицей. С самого детства. Я после школы ездилa на автобусе на репетиции. И смотрела в окна на людей, которые идут по своим делам. На работу, полусонные. И я говорила себе: я не такая, как они. И никогда не буду. Потому что я — особенная. Я хочу снова быть особенной.
Vanya Egorov Я сделал тебя особенной снова. У тебя такой же дар, как и у меня. Ты видишь людей насквозь. Ты видишь их такими, какие они есть на самом деле. Ты сделаешь это для меня, и я отпущу тебя, если ты этого хочешь. Но я чувствую, что ты не захочешь. Это то, что ты должна делать.
Dominika Egorova Да, дядя.
Nina Egorova Я тебя предупреждала насчёт него. Как он смотрел на тебя, когда ты была ребёнком. Я пыталась держать его подальше. Я пыталась тебя защитить. Ты что-то скрываешь. Не отдавай ему себя полностью. Вот как выживают.
Dominika Egorova [со слезами] Да, мама.
Dominika Egorova Я думаю, однажды ты поймёшь.
Nate Nash Нет, я так не думаю. Есть вещи, которым нельзя жертвовать. Людей не выбрасывают.
Nate Nash Ты танцевала для них, потому что они тебе позволяли, понимаешь? Теперь ты это видишь, да? Ты принадлежала им почти всю свою жизнь. Так что, Доминика, работай со мной. Сделай это своим впервые в жизни. И заставь их, заставь их п#зд#ть.
Dominika Egorova Что ты хочешь от меня?
Nate Nash Все, что можешь нам дать. Но если бы был выбор — доступ к твоему дяде.
Dominika Egorova Быть твоим шпионом? Это... чем-то отличается от того, что я его шпион?
Dominika Egorova Ты патриот?
Nate Nash Нет.
Dominika Egorova Почему ты делаешь то, что делаешь?
Nate Nash Лучше, чем шины продавать.
Dominika Egorova Ты когда-нибудь продавал шины?
Nate Nash Нет.
Dominika Egorova Тогда ты не можешь знать, да?
Nate Nash [смеётся] Хороший аргумент.
General Korchnoi После того как ты сдашь меня, ты станешь героем. За пределами подозрений. Идеальное положение, чтобы занять моё место и продолжить мою работу с американцами. Заставь своего дядю и его сотоварищей заплатить за то, что они сделали с нашей страной.
Dominika Egorova Они тебя убьют.
General Korchnoi Что-то рано или поздно убьёт нас всех. Ты решаешь, умру я напрасно или нет. Ты лучше всех из нас в этом разбираешься. Это единственный способ вернуться к матери.
Dominika Egorova Ты же послала Маторина, правда? Чтобы у меня не было выбора.
General Korchnoi Чтобы ты увидела.
[качает головой]
General Korchnoi Ты никогда не видела.
[поворачивается и уходит]
Dominika Egorova В моей стране, если ты не важен для тех, кто у власти, значит, ты не важен вовсе. В вашей стране это иначе?
Nate Nash Должно быть иначе, но...
General Korchnoi Вы хорошо справились с Устиновым в Москве. Вот почему вам дали этот шанс. Вам сказали, что с вами будет, если вы провалитесь здесь. Почему бы не отдать себя ему?
Dominika Egorova Я служу государству. Я служу нашему президенту. Я служу вам, генерал. Но ему я ничего не должна.
General Korchnoi Какой человек отправит свою племянницу в государственную школу номер четыре?
Dominika Egorova Патриот.
General Korchnoi Мы с женой однажды видели, как вы танцевали.
Dominika Egorova Это была совсем другая жизнь.
General Korchnoi Их много, не так ли? Можете идти.
Matron Ты должен приучить себя к тому, что кажется отвратительным. Найти красоту в человеческой иллюзии, что плотские удовольствия сделают нас целыми снова. Даже если объект отвратителен, тело можно обмануть. Легкое касание пальцами бедра запускает кровь в паху. Манипуляция соском вызывает возбуждение. Звуковые сигналы пробуждают сексуальное желание. Но одной физической манипуляции недостаточно. Ты должен научиться любить по команде.
General Korchnoi Я думаю, у Доминики был свой шанс. По моему мнению, у неё появились чувства к американцу. Она тебя опозорила, Иван.
Dominika Egorova Ты знала, что произойдет, когда я окажусь в той комнате, верно?
Vanya Egorov Ты бы не пошла, если бы я сказал тебе, что должно было произойти.
Dominika Egorova У меня был бы выбор.
Vanya Egorov Ты знаешь, что нужно сделать. Ты пришла ко мне. Это был твой выбор.
Dominika Egorova Ты мой дядя...!
Vanya Egorov Я бы никогда не позволил ему ранить тебя.
Dominika Egorova Он был внутри меня!
[рыдает:]
Dominika Egorova Я не хочу умирать!
Vanya Egorov Тебе не обязательно. Есть другая жизнь, которая ждёт тебя, если хочешь её. У тебя есть потенциал, огромный потенциал. Теперь ты поступила верно, выведя его наедине. То, что ты сказала в том баре, было как раз верно, потому что ты сказала ему именно то, что ему нужно было услышать. Есть программа... которая может научить тебя всему, что тебе нужно знать. Обучение очень тяжёлое. Только немногие справляются. Но ты знаешь, как выжить. Именно поэтому я выбрал тебя. Если я не прав. Возможно, тебе не нравится моя работа. Возможно, ты не одобряешь это. В таком случае... твоё будущее будет вне моей власти. Мне жаль.
Matron [к собравшемуся классу] С этого дня вы станете Воробьями. Оружием в глобальной борьбе за власть. Вас выбрали за вашу красоту, за вашу силу. И в некоторых случаях — за вашу уязвимость.
[очевидно, имеется в виду Аня]
Matron Катя, Виктор, подойдите, пожалуйста.
[Доминика и Виктор повинуются]
Matron Здесь мы занимаемся психологической манипуляцией. Вас обучат выявлять слабости цели, использовать их через соблазнение и выуживать информацию.
[Доминике и Виктору:]
Matron Разденьтесь.
[Виктор начинает раздеваться, Доминика не реагирует]
Matron Ваше тело принадлежит государству. С момента рождения государство его питало. Теперь государство требует отплатить.
[Доминика все еще колеблется]
Matron Вы должны научиться жертвовать ради высшей цели... Превзойти все свои ограничения. Забудьте ту простую мораль, с которой вас воспитывали. Или это была гордость? По моему опыту, гордые падают первыми. Виктор, оденься.
Доминика Егоровa Позвони Захарову. Скажи ему... У меня есть то, что он хочет. У меня есть имя крота.
Российский посол [очевидно корыстно] Почему бы тебе не рассказать мне? Я передам.
Доминика Егоровa [с иронией] Слушай меня очень внимательно. Ты всего лишь мальчик на побегушках. У меня есть задание. Ты позвонишь Захарову, скажешь, что надо обменяться. Меня на крота. Как только договоримся, я лично дам Захарову имя. Сделаешь это как надо, мистер посол, и я могу даже сказать, что эта идея — твоя.
Российский посол [тяжело встаёт] Я посмотрю, что можно сделать.
Matron Дай ему то, что он хочет.
Anya Что ты имеешь в виду?
Matron Ты назвала его дегенератом? Значит, ему не надо то, что между твоих ног. Так что будь мальчиком. На колени. Не в первый раз, я уверена. Наверняка был какой-то мальчишка в поле за домом. Девочка на мокрой автобусной остановке? Хотелось бы думать, что это что-то меняет. Но нет. Это просто плоть.
Nina Egorova Тебе не обязательно это делать.
Dominika Egorova Сейчас уже поздно.
Nina Egorova О, нет. Что ты натворила?
Dmitri Ustinov Истинная ценность кроется в самой маленькой несовершенстве.
Dmitri Ustinov Ужасно, что с тобой случилось.
Dominika Egorova Просто не повезло.
Dmitri Ustinov Не думаю, что ты в это веришь. Мой отец допился до смерти в 43 и оставил нас ни с чем. А теперь я могу купить это место и всех, кто здесь. Это везение? Ты думаешь, кто-то в моём положении смог бы сделать то же? Везения не существует. Как и твоё присутствие здесь. Тут нет друга, правда? Скажи мне настоящую причину, почему ты здесь.
Marty Gable Те ребята в парке? Говорят, они были полицейскими по борьбе с проституцией, искали чеченских торговцев или какого-то мужика, который в кустах кунилингвом занимался. Они не ради Мэрбла там были. Им просто повезло. Скорее всего, они бы тебя допросили и отпустили. Но можешь быть уверен, что сейчас они его ищут.
Dominika Egorova [играет классическая музыка] Я впервые танцевала соло под эту музыку. Это Григ. Я так нервничала... всю ночь перед выступлением не могла уснуть. А потом включила эту музыку в своей комнате, и когда уснула, мне приснилось, что музыка — это цвет, и я могу раскрасить лица всей публики своими руками.
Dominika Egorova Ты была права насчёт воробьёв. Мы особенные. Знаешь, чему нас учат?
[начинает теребить пах Волонтова]
Dominika Egorova Как понять, чего хочет любовник. И я поняла, что тебе нужно с первого взгляда. Чтобы не смеялись над твоим микроскопическим членом.
Marta Делаешь из себя недотрогу, да? По моему опыту, ничего не заменит старую добрую минет.
Dominika Egorova Хочу видеть, как ты это делаешь. Смотри на меня.
[снимает с себя рубашку]
Dominika Egorova Смотри на меня.
[снимает бюстгальтер]
Dominika Egorova Я сказала: смотри на меня.
[снимает юбку и нижнее бельё, садится на стол, расставив ноги]
Dominika Egorova Ну?
[Нэйт снимает штаны]
Dominika Egorova Чего ты ждешь? Я готова. Ты собираешься меня т####### или нет?
Matron Воробьям нужно закаляться против слабых и сентиментальных. И видеть вещи такими, какие они есть. Эгоизм.
Marta Каждый человек — это пазл из потребностей. Научиcь быть недостающим кусочком, и они отдадут тебе всё. Ты думала, что ты одна такая?
Vanya Egorov Доминика, случайностей не бывает. Мы сами творим свою судьбу.
[последние слова]
Dominika Egorova Алло? Алло.
Dominika Egorova Ты сказала, что можешь нам помочь.
Vanya Egorov Если ты поможешь мне.
Dominika Egorova Ты поможешь мне?
Marta У меня нет ни х#я выбора.
Maxim Volontov Думал, ты уже будешь у меня на спине. Знаешь, всегда ходили слухи о воробьях. Они умеют играть с мужским разумом. Не говоря уже о остальном. Волшебная киска — так говорят. Может, и я узнаю. О-о! Просто немного развлечений.
Nina Egorova Они тебя никогда не отпустят.
Dominika Egorova Я найду выход.
Dominika Egorova Ты был прав. Я такая же, как ты, дядя.
Nate Nash Чего ты от меня хочешь, Доминика? Думаю, тебе лучше пойти домой и всё обдумать.
Dominika Egorova Увидимся завтра.
Nate Nash Знаешь, где меня найти.
Dmitri Ustinov Снимай платье.
[более настойчиво]
Dmitri Ustinov Снимай платье. Подойди сюда. Можно?
Vanya Egorov Госбезопасность хочет узнать побольше о Дмитрии Устинове. Ты встречалась с ним в Большом. Помнишь? Он к тебе неравнодушен. Сломанная птица, которой он может помочь. Что-то, чему его эго не сможет устоять.
Matron [холодно, коротко] Добро пожаловать в Государственную Школу №4. Меня зовут Матрона. Здесь вы получите имя, которое будете использовать во время обучения. Ни при каких обстоятельствах не раскрывайте своё настоящее имя или любую личную информацию ни кадету, ни сотруднику. Понятно?
Dominika Egorova Да.
Matron Хорошо. Я проведу вас в вашу комнату.
Dominika Egorova Я сделаю то, что от меня требуют.
Matron Эти солдаты находятся за границей уже почти год. Поздравьте их с возвращением домой.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Шарлотта Ремплоинг
Charlotte Rampling
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Текла Рютен
Текла Рютен
Thekla Reuten
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Joel Edgerton
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Joely Richardson
Жолт Ангер
Жолт Ангер
Zsolt Anger
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Bill Camp
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж
Douglas Hodge
