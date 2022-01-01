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Уязвимость нулевых дней Уязвимость нулевых дней
Киноафиша Фильмы Уязвимость нулевых дней Уязвимость нулевых дней, 2016: актеры и роли
Zero Days Уязвимость нулевых дней 2016 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Уязвимость нулевых дней, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Гибни Алекс Гибни Alex Gibney
В ролях
Хиллари Родэм Клинтон Нэнси Рейган Nancy Reagan Рональд Рейган
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