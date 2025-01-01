Anthony Weiner[после того, как незнакомец назвал его му#аком]Сам такой, му#ак.
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[первые реплики]
Anthony WeinerЧёрт. Чёрт. Хуже не бывает. Это просто ужас. Снимать документалку про мой скандал...
[радостно по телефону]
Anthony WeinerПривет!
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Anthony WeinerКак бы ты ни хотел рассказать историю, это всё равно будет тот же самый кадр той же самой... штуки.
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[повторяющаяся реплика]
Anthony WeinerЗнаешь, кто меня будет судить?
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Anthony Weiner[бегая по переполненному Макдоналдсу]Привет, ребята, добро пожаловать в Нью-Йорк!
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Huma AbedinЭто словно жить в кошмаре.
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Anthony WeinerСтрадают ли мои личные отношения из-за поверхностного и транзакционного характера моих политических связей или всё наоборот? Вы идёте в политику, потому что не можете установить связь на другом уровне, и позволила ли технология, которая меня погубила, быть на связи с людьми и иметь более поверхностные отношения? Знаете, я не, я не знаю. Слушайте, всё сводится к самой сути: политики, наверное, устроены так, что им нужно, хе-хе, внимание, но я не, я точно не виню в этом это. Но я думаю, что действительно трудно иметь, э-э, действительно трудно иметь нормальные отношения.
[глотает]
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Anthony WeinerЭто тяжело. Э-э, я... я думаю, это та же конституция — та же, что и у меня, — которая заставила меня сделать эту глупость... которая позволила мне пережить всё это, не сломавшись