Anthony Weiner Страдают ли мои личные отношения из-за поверхностного и транзакционного характера моих политических связей или всё наоборот? Вы идёте в политику, потому что не можете установить связь на другом уровне, и позволила ли технология, которая меня погубила, быть на связи с людьми и иметь более поверхностные отношения? Знаете, я не, я не знаю. Слушайте, всё сводится к самой сути: политики, наверное, устроены так, что им нужно, хе-хе, внимание, но я не, я точно не виню в этом это. Но я думаю, что действительно трудно иметь, э-э, действительно трудно иметь нормальные отношения.

[глотает]