Werner von Ebrennac Бальзак, Бодлер, Корнель, Декарт, Фенелон, Готье, Гюго. Вот список. И я только до буквы «Г». Не говоря уже о Мольере, Расине, Рабле, Паскале, Стендале, Вольтере, Монтенe и других. Для Англии сразу приходит Шекспир. Для Италии — Данте. Для Испании — Сервантес. Для нас — Гёте. Но чтобы назвать других, надо подумать. А когда слышат «Франция», кто всплывает в памяти? Сразу вырываются Мольер, Расин, Гюго, Вольтер, Рабле, и кто там ещё? Имена толпятся, как зрители у театра, каждый хочет зайти первым. А в музыке — моя страна. Бах, Гендель, Бетховен, Вагнер, Моцарт. Какое имя всплывает первым? И мы воевали друг с другом. Но это будет последняя война. Мы больше не будем воевать. Мы поженимся. Да, да. Это будет самый прекрасный брак на свете.