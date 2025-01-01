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Киноафиша Фильмы Молчание моря Цитаты из фильма Молчание моря

Цитаты из фильма Молчание моря

[первые реплики]
Дядя И вот, он ушёл. И вот, он подчинился, как и все остальные. Как все остальные из этой жалкой нации, и я пытался запечатлеть в памяти события этих последних шести месяцев: наши вечера, его слова, его бунт, но даже он, из всех людей, не имел смелости противостоять приказам своего хозяина.
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Werner von Ebrennac Бальзак, Бодлер, Корнель, Декарт, Фенелон, Готье, Гюго. Вот список. И я только до буквы «Г». Не говоря уже о Мольере, Расине, Рабле, Паскале, Стендале, Вольтере, Монтенe и других. Для Англии сразу приходит Шекспир. Для Италии — Данте. Для Испании — Сервантес. Для нас — Гёте. Но чтобы назвать других, надо подумать. А когда слышат «Франция», кто всплывает в памяти? Сразу вырываются Мольер, Расин, Гюго, Вольтер, Рабле, и кто там ещё? Имена толпятся, как зрители у театра, каждый хочет зайти первым. А в музыке — моя страна. Бах, Гендель, Бетховен, Вагнер, Моцарт. Какое имя всплывает первым? И мы воевали друг с другом. Но это будет последняя война. Мы больше не будем воевать. Мы поженимся. Да, да. Это будет самый прекрасный брак на свете.
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Werner von Ebrennac Надежды нет. Нет надежды! Нет надежды! Ничего, никого. Не только ваши современные писатели, ваши Пегюи, ваши Прусты, ваши Бергсоны, но все остальные. Все! Все! Все они! Они полностью потушат пламя. Европа больше не будет освещена светом. «Никогда больше.»
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Werner von Ebrennac Немецкие девушки меня пугали.
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Werner von Ebrennac Есть одна прекрасная сказка, которую я читал, которую ты читал, которую читал каждый. Не знаю, совпадает ли название в вашей стране. У нас она называется «Зверь и прекрасная», или «Красавица и чудовище». Бедная Красавица, она во власти Зверя, беспомощна и в заточении. Она вынуждена переносить его неумолимое, тяжелое присутствие весь день напролёт. Красавица гордая, достойная, она стала жесткой. Но Зверь лучше, чем кажется. У него не самые утончённые манеры. Он бестактный, грубый. Он кажется вульгарным рядом с изящной Красавицей. Но у него есть сердце. Да, душа, стремящаяся к возвышенному. Если бы только Красавица этого захотела...
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Werner von Ebrennac Я всегда любил Францию. Во время последней войны я был ребёнком, так что тогда моё мнение не в счёт. С тех пор я всегда любил её, но издалека, словно далёкая принцесса.
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Werner von Ebrennac В этой комнате есть душа. В этом доме — вся душа.
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Werner von Ebrennac Зима во Франции — ерунда, она довольно мягкая. А дома зима очень суровая. У нас густые сосновые леса, покрытые толстым слоем снега. Здесь деревья стройные. Снег покрывает их, словно кружево. Дома они напоминают мне быков — коренастых и сильных, которым нужна сила, чтобы выжить. Здесь нужна мысль, тонкая и поэтическая.
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Werner von Ebrennac Это правда. В душе немца одновременно пробуждается столько всего.
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Werner von Ebrennac Когда мы вошли в Сант, меня порадовало, как нас встретили люди. Я был очень счастлив. Мне казалось, что всё будет просто. Потом я понял, что это всего лишь трусость. Я презирал этих людей и боялся за Францию. Я думал: «Это то, чем она стала?» Нет, нет. Позже я изменил мнение и теперь доволен её строгим лицом.
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Werner von Ebrennac Мне понравилась Прага. Ни один другой город не имеет такой души. А Нюрнберг — для немца это вызывает гордость, этот город любимых призраков, каждый камень — памятник благородному роду старой Германии. Французы, наверное, испытывают то же чувство по отношению к собору в Шартре. Несмотря на себя, они ощущают присутствие своих предков, благодать их душ, великолепие их веры, их доброту.
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Werner von Ebrennac Мне нужна Франция сейчас. Я требую многого. Я требую, чтобы она приняла меня. Быть здесь — значит быть чужаком, путешественником, завоевателем. Она ничего им не даёт, и они не могут ничего у неё отнять. Её величайшие сокровища невозможно завоевать. Их надо пить с её груди. Она должна предложить грудь в жесте материнской ласки.
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Werner von Ebrennac Успех — ничто по сравнению с чистой совестью.
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L'oncle В ту ночь я понял, что для чутких наблюдателей руки выражают эмоции так же глубоко, как и лицо. Возможно, даже сильнее, ведь ими труднее управлять.
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Werner von Ebrennac Франция научит их быть великими, благородными людьми.
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L'oncle Она поцеловала меня на ночь, и её красивые серые глаза казались полными упрёков и тяжёлой печали.
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[последние строки]
L'oncle Моя племянница приготовила обед, как и каждый день. Она подала мне еду молча, и мы пили молча. Снаружи бледный солнечный свет пробивался сквозь туман. Казалось, что на улице очень холодно.
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Werner von Ebrennac Кто одинокее мужчин на своей стороне, когда они хозяева?
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L'oncle Женская интуиция остра, как тигр.
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Werner von Ebrennac Что значит Треблинка?
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Werner von Ebrennac Я испытываю большое уважение к тем, кто любит свою страну.
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Werner von Ebrennac Чем мой домашний огонь отличается от этого? Дрова и камин похожи, но свет иной. Всё зависит от предметов и людей, на которых он падает.
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Werner von Ebrennac Я музыкант. Не исполнитель, а композитор. Это вся моя жизнь, поэтому странно видеть себя солдатом.
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Werner von Ebrennac Судьба привела меня в Шартр.
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Werner von Ebrennac Препятствия будут преодолены. Искренность всегда преодолевает все преграды.
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[повторяющаяся фраза]
Вернер фон Эбреннак Спокойной ночи.
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