Пластиковые бутылки из-под молока больше не выбрасываю: берегу каждую ради 3-х гениальных лайфхаков

Можно ли кидать в бензобак гранулы, уменьшающие расход бензина: ответ автоэксперта удивит львиную долю россиян

Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения

Зря Нолан боялся «Барби»: его «Оппенгеймера» обошел «плохой танцор», приблизившийся к сборам миллиарда

Сбрил волосы ради HBO, но не разбогател: сколько заплатили Юрию Колокольникову за «Игру престолов» (и сколько Джону Сноу)

После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день

Сашу из «Москва слезам не верит» сложно с кем-то спутать – что насчет них? Угадайте 5 фильмов СССР по героям второго плана

«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026

Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше

Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)