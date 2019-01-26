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Волки и Овцы: Ход свиньёй
Отзывы о мультфильме «Волки и Овцы: Ход свиньёй»
Волки и Овцы: Ход свиньёй
2018 / Россия
Трейлер
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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mariaygerasimova
26 января 2019, 16:22
Оценка
Смотреть можно, но осторожно. Показана сомнительная мораль. Что-то типа «давайте будем толерантны». Намек поймут взрослые. Детям же на подсознании записывают противоречивые установки цвета. Гусь свинье..
26 января 2019, 16:22
2
0
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ilalbert
3 февраля 2019, 18:35
Оценка
Фильм отстой. Сразу сквозит отсутствием какого-либо сценария. Сцены придумывались на ходу- по мере создания фильма. Смешные моменты скопированы из других американских мульфильмов, это даже не смешно, какая-то отдалённая пародия на юмор. Сидел весь фильм и плакал: как далеко ещё современному отечественному кинематографу до зарубежного уровня. Наверное потому что наши талантливые умы давно работают зарубежом. Советую не ходить, не тратьте деньги!
3 февраля 2019, 18:35
1
0
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Богдана Меркулова
19 февраля 2019, 16:05
Оценка
Очень классный мультик,поучительный!!
19 февраля 2019, 16:05
0
0
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