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Танцы на высоте! Танцы на высоте!
Киноафиша Фильмы Танцы на высоте! Отзывы о фильме «Танцы на высоте!»
Танцы на высоте! 2022 / Россия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Танцы на высоте!»

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Марина Михайлова 26 июня 2022, 16:51
Оценка
Смешная и легкая комедия, давно не было таких фильмов. Хороший актерский состав. Ольга Смирнова просто шикарна.
26 июня 2022, 16:51 Ответить
Павел Ерин 3 июля 2022, 14:36
Оценка
За неимением настоящего юмора авторы фильма усиленно пытаются "сделать смешно" за счет гротеска и абсурда. Получается, если честно, не очень. Карикатурные кавказские старейшины, карикатурные "горячие кавказские парни", карикатурное застолье, карикатурная российская полиция и т.д. Вся комедийность какая-то вымученная, ненатуральная. Есть три-четыре смешных момента, но в целом фильм на троечку. Ситуация до некоторой степени спасает красивая и по-настоящему обаятельная Ана Джавахишвили. Ее игра "вывозит" на себе полфильма.
3 июля 2022, 14:36 Ответить
User 4 июля 2022, 14:13
Оценка
Офигенный , веселый фильм!
4 июля 2022, 14:13 Ответить
Виктор Таров 8 июля 2022, 19:01
Оценка
Фильмец зашёл. Очень позитивный и смешной. Рекомендую)))
8 июля 2022, 19:01 Ответить
Джахангир Искандаров 13 июля 2022, 18:00
Оценка
Оскорбление ценностей
13 июля 2022, 18:00 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:54
Оценка
Недавно сходила на фильм «Танцы на высоте» и хотелось бы поделиться впечатлениями. Из недостатков только то, что изредка были не понятны диалоги и действия главных героев. Больше всего мне понравилась съёмка, это было просто невероятно. Эта сцена мне напомнила о моей деревне, где я вечно могу любоваться горами, лесами и необъятной красотой своей страны. Ещё одно достоинство фильма - это юмор. Действительно очень много смешных моментов, так что эта работа заставит вас развеселиться. Игра актёров на высоте. Практически со всеми исполнителями я познакомилась впервые, но могу сказать, что сыгранно все очень хорошо. Актерский состав так же не разочаровал. Сюжет - это отдельная история. Тема очень необычная, лично я такой ещё нигде не видела, но слегка странноватая. В целом фильм очень юморной и интересный, поэтому всем рекомендую к просмотру!
26 августа 2022, 01:54 Ответить
elvina.mustafaeva1981 23 октября 2022, 18:22
Вот что к чему начало фильма и надпись "Зарема дура"??? Какое отношение это имеет к фильму или насколько это смешно? Считаю, что будет правильным этот кадр убрать, он точно не красит, а вызывает отвращение к дальнейшему просмотру, не связан никак с дальнейшим событиями и также негативно сказывается на всех под именем Зарема.
23 октября 2022, 18:22 Ответить
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