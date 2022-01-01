Наша рецензия

По странному стечению обстоятельств юрист (Никита Тарасов) влиятельной радиостанции «Рок» в маленьком провинциальном городке становится зрителем выступления молодой рок-группы. В ее участниках он разглядел будущих звезд и не замедлил пригласить к себе на работу – там есть один влиятельный продюсер, и тот непременно должен узнать о талантливой молодежи. Им главное успеть бы в столицу до выходных, а то продюсер уедет в отпуск на несколько месяцев. Такой шанс в духе голливудских…