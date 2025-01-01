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Цитаты
The Comedian
Почему насильники не ходят в T.G.I. Friday's? Да потому что с больным животом насиловать тяжело.
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🤔
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The Comedian
В чём разница между Кортни Лав и американским флагом? На американский флаг мочиться нельзя.
🧡
👏
🥺
🤔
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