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Киноафиша Фильмы Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080 Цитаты из фильма Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080

Цитаты из фильма Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080

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Sylvain Dielman [Относится к его покойному отцу] Если он был уродлив, ты хотела с ним заняться любовью?
Jeanne Dielman Уродлив или нет — это не так важно. К тому же, «заниматься любовью», как ты говоришь, — всего лишь подробность. А у меня была ты. И он не был таким уж страшным.
Sylvain Dielman Ты бы хотела снова выйти замуж?
Jeanne Dielman Нет. Привыкнуть к кому-то другому?
Sylvain Dielman Я имею в виду к кому-то, кого любишь.
Jeanne Dielman Ну, знаешь...
Sylvain Dielman Если бы я была женщиной, я бы никогда не стала заниматься любовью с тем, кого не люблю по-настоящему.
Jeanne Dielman Откуда тебе знать? Ты же не женщина. Свет выключить?
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Sylvain Dielman [Говорит о своем друге Яне] Он купил книгу, которая многое объясняет про кульминации и оргазмы. Говорит, что в нашем возрасте надо интересоваться женщинами, но не хочет никакую молодую девчонку. Говорит, что мужской член — как меч. Чем глубже втыкаешь, тем лучше. А я подумал: «Меч же ранит». Он сказал: «Верно, но это как огонь». А где тогда удовольствие?
Jeanne Dielman Не о чем тут говорить.
Sylvain Dielman Он мне всё рассказал, когда мне было десять. Я сказала: «Что? Папа так с мамой?» Мне долго было его ненавистно, и я хотела умереть. Когда он умер, я думала, что это кара Божья. Теперь я даже в Бога не верю. Ян тоже говорил, что это не только для того, чтобы делать детей. Тогда у меня начались кошмары, чтобы ты оставался со мной ночью и папа не смог в тебя втыкать.
Jeanne Dielman Не надо было волноваться. Уже поздно. Я выключаю свет.
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Jeanne Dielman [о еде] Я добавила меньше воды, чем на прошлой неделе. Может, поэтому вкуснее.
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Jeanne Dielman Я могла бы приготовить картофельное пюре, но мы будем есть его завтра.
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Jeanne Dielman Я встретила твоего отца после того, как американцы уехали. Я жила у тёток, потому что родители были мертвы. В одну субботу я пошла в Буа де ла Камбр с подругой. Погоду не помню. Она его знала. Ты знаешь, о ком я. Я показывала тебе её фотографию. Так мы начали встречаться. Я работала клерком по выставлению счетов за ужасную плату. Жизнь с тётками была скучной. Я не хотела выходить замуж, но казалось, что так принято, как говорят. Тётки всё время говорили: «Он хороший. У него деньги. Он сделает тебя счастливой». Но я всё равно не могла решиться. Но я очень хотела свою жизнь и ребёнка. Потом его дело вдруг пошло ко дну, и я вышла за него замуж. Такое случалось после войны.
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Neighbor Что ты готовишь на ужин?
Jeanne Dielman По средам у меня отбивная из телятины с горошком и морковкой.
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[повторяющиеся реплики]
Жанна Дильман Ты помыла руки?
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Jeanne Dielman Хорошо?
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1st Caller Увидимся на следующей неделе.
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2nd Caller [Жанне] Увидимся в четверг.
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[повторяющиеся реплики]
Жанна Дильман Не читай во время еды.
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[повторяющиеся реплики]
Жанна Дильман Спокойной ночи.
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Sylvain Dielman Мы сегодня не будем слушать радио?
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