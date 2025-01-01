Sylvain Dielman [Относится к его покойному отцу] Если он был уродлив, ты хотела с ним заняться любовью?

Jeanne Dielman Уродлив или нет — это не так важно. К тому же, «заниматься любовью», как ты говоришь, — всего лишь подробность. А у меня была ты. И он не был таким уж страшным.

Sylvain Dielman Ты бы хотела снова выйти замуж?

Jeanne Dielman Нет. Привыкнуть к кому-то другому?

Sylvain Dielman Я имею в виду к кому-то, кого любишь.

Jeanne Dielman Ну, знаешь...

Sylvain Dielman Если бы я была женщиной, я бы никогда не стала заниматься любовью с тем, кого не люблю по-настоящему.