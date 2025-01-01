Sylvain Dielman
[Относится к его покойному отцу]
Если он был уродлив, ты хотела с ним заняться любовью?
Jeanne Dielman
Уродлив или нет — это не так важно. К тому же, «заниматься любовью», как ты говоришь, — всего лишь подробность. А у меня была ты. И он не был таким уж страшным.
Sylvain Dielman
Ты бы хотела снова выйти замуж?
Jeanne Dielman
Нет. Привыкнуть к кому-то другому?
Sylvain Dielman
Я имею в виду к кому-то, кого любишь.
Jeanne Dielman
Ну, знаешь...
Sylvain Dielman
Если бы я была женщиной, я бы никогда не стала заниматься любовью с тем, кого не люблю по-настоящему.
Jeanne Dielman
Откуда тебе знать? Ты же не женщина. Свет выключить?