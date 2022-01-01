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Случай с Полыниным
Случай с Полыниным, 1970: актеры и роли
Случай с Полыниным
1970 / СССР
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Случай с Полыниным, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Сахаров
Aleksei Sakharov
В ролях
Анастасия Вертинская
Олег Ефремов
Oleg Yefremov
Олег Табаков
Нонна Мордюкова
Белла Манякина
Георгий Бурков
Александр Ханов
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