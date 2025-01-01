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Цитаты
King Yeongjo
[опираясь на сундук с рисом, в котором заперт его мертвый сын, рыдая]
Ты... мой глупый мальчик... Зачем же ты должен был... совершить это безобразие?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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