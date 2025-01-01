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Киноафиша Фильмы Трон Цитаты из фильма Трон

Цитаты из фильма Трон

King Yeongjo [опираясь на сундук с рисом, в котором заперт его мертвый сын, рыдая] Ты... мой глупый мальчик... Зачем же ты должен был... совершить это безобразие?
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