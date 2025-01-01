Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Отрицание Цитаты из фильма Отрицание

Цитаты из фильма Отрицание

Deborah Lipstadt Некоторые говорят, что исход этого процесса угрожает свободе слова. Я с этим не согласна. Я не нападаю на свободу слова. Наоборот, я защищаю её от тех, кто хотел её использовать во зло. Свобода слова — это когда можно говорить всё, что хочешь. Но нельзя врать и при этом рассчитывать, что тебя за это не привлекут к ответственности. Не все мнения равны. И некоторые вещи происходили именно так, как мы говорим. Была работорговля, была Чёрная смерть. Земля круглая, ледники тают, Элвис не жив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Rampton Совесть — странная штука. Проблема в том, что то, что кажется правильным, не всегда работает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deborah Lipstadt Что ты думаешь, Энтони?
Anthony Julius Что я думаю? Думаю, это самое скучное утро в суде, которое у нас было до сих пор.
Deborah Lipstadt Боже мой, ты любишь быть противным.
Anthony Julius Человек — антисемит и расист. Это как если бы у тебя на ботинке была г#в#н#. Ты её сотрёшь, а не будешь изучать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Rampton Милорд, в ходе этого процесса мы услышали от профессора Эванса и других о по крайней мере 25 крупных искажениях истории. Но, говорит мистер Ирвинг, «все историки делают ошибки». Однако существует разница между небрежностью, которая носит случайный характер, и преднамеренностью, которая гораздо более однобока. Все маленькие выдумки мистера Ирвинга, все его подгонки доказательств ведут в одном направлении: оправдание Адольфа Гитлера. Он, если провести аналогию, как официант, который всегда дает неправильную сдачу. Если он честен, можно ожидать, что иногда его ошибки будут на пользу клиентам, иногда — себе. Но мистер Ирвинг — нечестный официант. Все его ошибки работают на него. Насколько, если вообще, антисемитизм мистера Ирвинга является причиной его оправдания Гитлера, или наоборот, не имеет значения. Взять их вместе или по отдельности — ясно, что они привели его к тому, что он продал свою репутацию серьезного историка ради ложной реабилитации Адольфа Гитлера и распространения злобной антисемитской пропаганды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Rampton Трус угрожает только там, где ему безопасно.
[Цитата Гёте: «Der Feige droht nur, wo er sicher ist»]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Charles Gray Да, это вопрос, который я должен задать вам, мистер Рэмптон.
Richard Rampton Да, конечно, мой лорд.
Sir Charles Gray Мой вопрос таков: если кто-то антисемит, антисемит и экстремист, он вполне может искренне быть антисемитом, да? Он придерживается этих взглядов и выражает их, потому что это действительно его убеждения.
Richard Rampton Ну, да.
Sir Charles Gray И, по-моему, если уж на то пошло, антисемитизм — это совершенно отдельное обвинение и имеет очень мало отношения к вашему более широкому заявлению о том, что он манипулировал данными?
Richard Rampton Нет, нет, мой лорд. Вся защита была направлена на то, чтобы доказать связь между этими двумя вещами.
Sir Charles Gray Но он может верить в то, что говорит. Вот в чём суть. Вот почему это так важно.
Richard Rampton Мой лорд, если мы знаем, что мистер Ирвинг — антисемит, и если мы знаем, что нет исторических оснований для отрицания Холокоста, то разве не очевидно, что эти два факта связаны?
Sir Charles Gray Да. Спасибо. Продолжайте.
Deborah Lipstadt Что, чёрт возьми, только что произошло? Энтони, что только что произошло?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
David Irving [в видео, обращаясь к сочувствующей аудитории] Я не вижу причин быть тактичным, говоря об Освенциме. Я говорю вам совершенно бестактно: больше женщин погибло на заднем сиденье машины сенатора Эдварда Кеннеди в Чаппаквиддике, чем когда-либо в газовой камере Освенцима.
[аудитория смеётся и аплодирует]
Deborah Lipstadt Отрицание Холокоста основывается на четырёх основных утверждениях. Первое: якобы никогда не было систематической или организованной попытки нацистов уничтожить всех евреев Европы. Второе: что число жертв гораздо меньше пяти или шести миллионов. Третье: что газовых камер или специально построенных лагерей смерти не было. Четвёртое: что Холокост — это миф, придуманный евреями, чтобы получить денежные компенсации и укрепить позиции Израиля. Война, говорят отрицатели, — это кровавое дело. В этом нет ничего особенного для евреев, их страдания не уникальны. Они просто обычные жертвы войны. И что тут такого?
Deborah Lipstadt Хорошо, а вот ещё вопрос: как мы вообще знаем, что Холокост случился? Серьёзно. Я спрашиваю. Как это доказать? Фотодоказательства? Ни один человек в этом зале и за его пределами никогда не видел фотографии еврея внутри газовой камеры. Знаете почему? Потому что немцы позаботились, чтобы таких фото никогда не сделали. Тогда как мы знаем? Как мы *знаем*, что так много людей было убито? Где доказательства? Насколько они сильны?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony Julius Мистер Ирвинг. Он хочет быть гениальным бунтарём, провокатором, который приходит и переосмысливает Вторую мировую войну. Но он также хочет уважения, уважения своих коллег по клубу. Англия — это клуб, Дебора, и он хочет в него войти.
Deborah Lipstadt Но он антисемит.
Anthony Julius Ты бы удивилась, сколько военных историков считают это всего лишь деталью. Они видят в нём серьёзного историка, который просто смотрит на вещи с точки зрения Гитлера.
Deborah Lipstadt Да, но это не деталь. Знаешь, я думаю, это в основе всего, что он думает и делает. Он лгун и фальсификатор истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
David Irving [по телевизору] Я думаю, если внимательно изучить решение, вы увидите, что там есть масса моментов в мою пользу.
Network Reporter 2 [по телевизору] Вы серьёзно хотите сказать, что это решение вас поддерживает?
David Irving [по телевизору] Ну, очевидно, я уделал защиту. Единственное, о чём жалею — что не взял молоток потолще, чтобы вбить своё дело в толстую черепушку судьи.
Network Reporter 2 [по телевизору] Мистер Ирвинг, люди хотят знать — на основании этого решения вы теперь перестанете отрицать Холокост?
David Irving [по телевизору] Я? Перестать? Господи, нет. Несмотря на то, что судья говорит: «Мне кажется...»
Deborah Lipstadt [отвечая на звонок] Алло?
Anthony Julius Дебора? Кажется, он говорит, что выиграл.
Deborah Lipstadt Я знаю. Раньше он отрицал Холокост, теперь он отрицает вердикт.
David Irving [по телевизору] Тот факт, что она даже не осмелилась появиться, говорит всё, что нужно знать о мисс Липстад.
Deborah Lipstadt Давай просто выключим его.
David Irving [по телевизору] Не думаю, что её броунский акцент пришёлся бы суду по душе.
Deborah Lipstadt Это Куинс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deborah Lipstadt Ты хоть представляешь, как тяжело отдавать свою совесть в чужие руки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deborah Lipstadt Я хочу кое-что сказать. И хоть раз я хочу, чтобы вы все меня послушали. Я — обвиняемая, и я знаю правила. Правило такое: клиент даёт указания. Так вот, клиент даёт указания. Выжившие выходят на трибуну. И я тоже выйду на трибуну.
Richard Rampton Господа.
[встаёт и уходит]
Deborah Lipstadt Ричард? Куда он идёт? Ричард? Ты слышал, что я только что сказала? Ричард! Ричард! Почему он уходит?
Anthony Julius Потому что ему надо подготовиться. Вот почему он уходит. Он не просто так приходит в суд. Он посвящает этому делу весь свой день, каждую минуту, строго и только этому. И в этом вся суть!
Deborah Lipstadt Нет, вы не понимаете, вы игнорируете то, что мы знаем, что случилось в Аушвице, потому что там были люди, которые видели это собственными глазами! Их называют выжившими!
Anthony Julius Да. И посадите выживших на скамью, и Ирвинг их унизит. Помните суд над Цюнделем? Помните суд по «Исходу»? Их разорвали на части. Потому что выжившие не помнят. Не каждую деталь. Они что-то забывают. Говорят, дверь была слева, а на самом деле она была справа, и — бац! — Ирвинг тут как тут. Понимаете? «Они лжецы, им нельзя верить.» Вот и вся методика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше