Deborah LipstadtНекоторые говорят, что исход этого процесса угрожает свободе слова. Я с этим не согласна. Я не нападаю на свободу слова. Наоборот, я защищаю её от тех, кто хотел её использовать во зло. Свобода слова — это когда можно говорить всё, что хочешь. Но нельзя врать и при этом рассчитывать, что тебя за это не привлекут к ответственности. Не все мнения равны. И некоторые вещи происходили именно так, как мы говорим. Была работорговля, была Чёрная смерть. Земля круглая, ледники тают, Элвис не жив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard RamptonСовесть — странная штука. Проблема в том, что то, что кажется правильным, не всегда работает.
Anthony JuliusЧеловек — антисемит и расист. Это как если бы у тебя на ботинке была г#в#н#. Ты её сотрёшь, а не будешь изучать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard RamptonМилорд, в ходе этого процесса мы услышали от профессора Эванса и других о по крайней мере 25 крупных искажениях истории. Но, говорит мистер Ирвинг, «все историки делают ошибки». Однако существует разница между небрежностью, которая носит случайный характер, и преднамеренностью, которая гораздо более однобока. Все маленькие выдумки мистера Ирвинга, все его подгонки доказательств ведут в одном направлении: оправдание Адольфа Гитлера. Он, если провести аналогию, как официант, который всегда дает неправильную сдачу. Если он честен, можно ожидать, что иногда его ошибки будут на пользу клиентам, иногда — себе. Но мистер Ирвинг — нечестный официант. Все его ошибки работают на него. Насколько, если вообще, антисемитизм мистера Ирвинга является причиной его оправдания Гитлера, или наоборот, не имеет значения. Взять их вместе или по отдельности — ясно, что они привели его к тому, что он продал свою репутацию серьезного историка ради ложной реабилитации Адольфа Гитлера и распространения злобной антисемитской пропаганды.
Sir Charles GrayМой вопрос таков: если кто-то антисемит, антисемит и экстремист, он вполне может искренне быть антисемитом, да? Он придерживается этих взглядов и выражает их, потому что это действительно его убеждения.
Sir Charles GrayИ, по-моему, если уж на то пошло, антисемитизм — это совершенно отдельное обвинение и имеет очень мало отношения к вашему более широкому заявлению о том, что он манипулировал данными?
Richard RamptonНет, нет, мой лорд. Вся защита была направлена на то, чтобы доказать связь между этими двумя вещами.
Sir Charles GrayНо он может верить в то, что говорит. Вот в чём суть. Вот почему это так важно.
Richard RamptonМой лорд, если мы знаем, что мистер Ирвинг — антисемит, и если мы знаем, что нет исторических оснований для отрицания Холокоста, то разве не очевидно, что эти два факта связаны?
Sir Charles GrayДа. Спасибо. Продолжайте.
Deborah LipstadtЧто, чёрт возьми, только что произошло? Энтони, что только что произошло?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
David Irving[в видео, обращаясь к сочувствующей аудитории]Я не вижу причин быть тактичным, говоря об Освенциме. Я говорю вам совершенно бестактно: больше женщин погибло на заднем сиденье машины сенатора Эдварда Кеннеди в Чаппаквиддике, чем когда-либо в газовой камере Освенцима.
[аудитория смеётся и аплодирует]
Deborah LipstadtОтрицание Холокоста основывается на четырёх основных утверждениях. Первое: якобы никогда не было систематической или организованной попытки нацистов уничтожить всех евреев Европы. Второе: что число жертв гораздо меньше пяти или шести миллионов. Третье: что газовых камер или специально построенных лагерей смерти не было. Четвёртое: что Холокост — это миф, придуманный евреями, чтобы получить денежные компенсации и укрепить позиции Израиля. Война, говорят отрицатели, — это кровавое дело. В этом нет ничего особенного для евреев, их страдания не уникальны. Они просто обычные жертвы войны. И что тут такого?
Deborah LipstadtХорошо, а вот ещё вопрос: как мы вообще знаем, что Холокост случился? Серьёзно. Я спрашиваю. Как это доказать? Фотодоказательства? Ни один человек в этом зале и за его пределами никогда не видел фотографии еврея внутри газовой камеры. Знаете почему? Потому что немцы позаботились, чтобы таких фото никогда не сделали. Тогда как мы знаем? Как мы *знаем*, что так много людей было убито? Где доказательства? Насколько они сильны?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony JuliusМистер Ирвинг. Он хочет быть гениальным бунтарём, провокатором, который приходит и переосмысливает Вторую мировую войну. Но он также хочет уважения, уважения своих коллег по клубу. Англия — это клуб, Дебора, и он хочет в него войти.
Deborah LipstadtТы хоть представляешь, как тяжело отдавать свою совесть в чужие руки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deborah LipstadtЯ хочу кое-что сказать. И хоть раз я хочу, чтобы вы все меня послушали. Я — обвиняемая, и я знаю правила. Правило такое: клиент даёт указания. Так вот, клиент даёт указания. Выжившие выходят на трибуну. И я тоже выйду на трибуну.
Deborah LipstadtРичард? Куда он идёт? Ричард? Ты слышал, что я только что сказала? Ричард! Ричард! Почему он уходит?
Anthony JuliusПотому что ему надо подготовиться. Вот почему он уходит. Он не просто так приходит в суд. Он посвящает этому делу весь свой день, каждую минуту, строго и только этому. И в этом вся суть!
Deborah LipstadtНет, вы не понимаете, вы игнорируете то, что мы знаем, что случилось в Аушвице, потому что там были люди, которые видели это собственными глазами! Их называют выжившими!
Anthony JuliusДа. И посадите выживших на скамью, и Ирвинг их унизит. Помните суд над Цюнделем? Помните суд по «Исходу»? Их разорвали на части. Потому что выжившие не помнят. Не каждую деталь. Они что-то забывают. Говорят, дверь была слева, а на самом деле она была справа, и — бац! — Ирвинг тут как тут. Понимаете? «Они лжецы, им нельзя верить.» Вот и вся методика.