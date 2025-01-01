Sir Charles Gray Да, это вопрос, который я должен задать вам, мистер Рэмптон.

Richard Rampton Да, конечно, мой лорд.

Sir Charles Gray Мой вопрос таков: если кто-то антисемит, антисемит и экстремист, он вполне может искренне быть антисемитом, да? Он придерживается этих взглядов и выражает их, потому что это действительно его убеждения.

Sir Charles Gray И, по-моему, если уж на то пошло, антисемитизм — это совершенно отдельное обвинение и имеет очень мало отношения к вашему более широкому заявлению о том, что он манипулировал данными?

Richard Rampton Нет, нет, мой лорд. Вся защита была направлена на то, чтобы доказать связь между этими двумя вещами.

Sir Charles Gray Но он может верить в то, что говорит. Вот в чём суть. Вот почему это так важно.

Richard Rampton Мой лорд, если мы знаем, что мистер Ирвинг — антисемит, и если мы знаем, что нет исторических оснований для отрицания Холокоста, то разве не очевидно, что эти два факта связаны?

Sir Charles Gray Да. Спасибо. Продолжайте.