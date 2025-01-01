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Киноафиша Фильмы Джим: История Джеймса Фоули Цитаты из фильма Джим: История Джеймса Фоули

Цитаты из фильма Джим: История Джеймса Фоули

James Foley Я был в ужасе, узнав, сколько моих друзей и семьи сделали, чтобы помочь мне. Это вдохновляло и пугало одновременно. Странное ощущение — как будто ты на своих собственных похоронах.
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