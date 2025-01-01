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Джим: История Джеймса Фоули
Цитаты из фильма Джим: История Джеймса Фоули
Цитаты из фильма Джим: История Джеймса Фоули
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Цитаты
James Foley
Я был в ужасе, узнав, сколько моих друзей и семьи сделали, чтобы помочь мне. Это вдохновляло и пугало одновременно. Странное ощущение — как будто ты на своих собственных похоронах.
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