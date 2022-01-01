Наша рецензия

Вы когда-нибудь видели женщин, наслаждающихся чарующим ароматом подлинного букета итальянского вина в гордом одиночестве? Зрелище по-настоящему терпкое, крепящее томительным оттенком и пленяющее своей утончённой горечью, — под стать изыску самих аристократических напитков южной Европы. Собственно, это же описание прекрасно подойдёт под царящую атмосферу преобладающего большинства итальянских комедий. И уж во всяком случае, это можно сказать о ленте Лауры Моранте «Счастье быть…