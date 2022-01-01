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Счастье быть одной Счастье быть одной
Киноафиша Фильмы Счастье быть одной Отзывы о фильме «Счастье быть одной»
Assolo Счастье быть одной 2016 / Италия
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Счастье быть одной»

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Наша рецензия

Вы когда-нибудь видели женщин, наслаждающихся чарующим ароматом подлинного букета итальянского вина в гордом одиночестве? Зрелище по-настоящему терпкое, крепящее томительным оттенком и пленяющее своей утончённой горечью, — под стать изыску самих аристократических напитков южной Европы. Собственно, это же описание прекрасно подойдёт под царящую атмосферу преобладающего большинства итальянских комедий. И уж во всяком случае, это можно сказать о ленте Лауры Моранте «Счастье быть…

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