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37
Награды и номинации фильма 37
37
37
2016 / США
3.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Награды и номинации фильма 37
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ММКФ 2016
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Приз Жюри российской кинокритики за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
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