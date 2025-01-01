Monroe HutchensОн боец, я боец, если я лучше в этот день — я выигрываю. Вот так всё и работает. Рано или поздно любой боец проигрывает. Рано или поздно кто-то придёт и заберёт твой билет. Слишком стар, просто не твой день, какая бы ни была причина. В конце концов, все проигрывают. Максимум, на что можно надеяться — это оставаться на вершине некоторое время. Быть лучшим.
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Mendy Ripstein[после того, как узнал, что бой отменён]Чёрт побери, Иисус! Этот проклятый штат. Кто, чёрт возьми, этот грёбаный начальник тюрьмы... думает, что он такой? Никто здесь не умеет вести дела? Моя чёртова жена с её астмой и аллергией. Нам пришлось переехать в чёртову пустыню. Чёртовы трусливые врачи... Надо было не слушать этих ублюдков. Чёртов Палм-Спрингс... Лежать на солнце и ничего не делать. А потом этот грёбаный штат начинает с меня налоги дергать. Почему я, блин, не остался во Флориде... там хоть знают, как вести дела. Моя чёртова жена с её астмой. Чёрт! Надо что-то с этим делать...
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Mendy RipsteinДва парня бьются до конца, но побеждает только один — потому что он сильнее, и в этом, чёрт побери, весь смысл спорта.
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Warden LipscomЯ не привык встречаться с заключёнными. Делал это из уважения к господину Меркеру, который решил, что это хорошая идея. Но все попытки заставить меня восстановить бой между мистером Чеймберсом и Монро Хатченом бесполезны. Он окончательно отменён.
Mendy RipsteinМожно рассказать тебе одну историю? Одна из моих любимых. Она о том, как решаются дела. Эта история происходит в Гаване, должно быть, в середине пятидесятых. Я был вторым по важности в некоторых операциях, вторым после мистера Мейера Лански. Было казино, новое, построенное в соседнем городе. Но мэр захотел закрыть это казино, потому что не любил азартные игры. Он считал, что это привлекает неподходящих людей. Так что он приказал закрыть казино. Я доложил об этом мистеру Лански. Тогда он сказал: скажи мэру, что казино останется открытым, без вопросов, но у мэра есть выбор. Он может выбрать смерть или получить крупную сумму на свой банковский счёт. Это его выбор. В любом случае казино останется открытым.
Warden LipscomЧто случилось с мэром?
Mendy RipsteinОн умер. Включил зажигание, и его машина взорвалась, как огненный шар.
Warden LipscomТы просто будешь стоять и позволишь этому отморозку угрожать мне?
A.J. MerckerСэр, я не очень хочу, чтобы моя машина взорвалась.
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Marvin BondsЭто бой за справедливость. Это драка за всё. Этот бой не про деньги, это их тяжеловес против нашего тяжеловеса. Этот бой за уважение. У-важ-е-н-и-е. Уважение.