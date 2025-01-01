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Цитаты из фильма Обсуждению не подлежит

Monroe Hutchens Он боец, я боец, если я лучше в этот день — я выигрываю. Вот так всё и работает. Рано или поздно любой боец проигрывает. Рано или поздно кто-то придёт и заберёт твой билет. Слишком стар, просто не твой день, какая бы ни была причина. В конце концов, все проигрывают. Максимум, на что можно надеяться — это оставаться на вершине некоторое время. Быть лучшим.
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Mendy Ripstein [после того, как узнал, что бой отменён] Чёрт побери, Иисус! Этот проклятый штат. Кто, чёрт возьми, этот грёбаный начальник тюрьмы... думает, что он такой? Никто здесь не умеет вести дела? Моя чёртова жена с её астмой и аллергией. Нам пришлось переехать в чёртову пустыню. Чёртовы трусливые врачи... Надо было не слушать этих ублюдков. Чёртов Палм-Спрингс... Лежать на солнце и ничего не делать. А потом этот грёбаный штат начинает с меня налоги дергать. Почему я, блин, не остался во Флориде... там хоть знают, как вести дела. Моя чёртова жена с её астмой. Чёрт! Надо что-то с этим делать...
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Mendy Ripstein Два парня бьются до конца, но побеждает только один — потому что он сильнее, и в этом, чёрт побери, весь смысл спорта.
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Warden Lipscom Я не привык встречаться с заключёнными. Делал это из уважения к господину Меркеру, который решил, что это хорошая идея. Но все попытки заставить меня восстановить бой между мистером Чеймберсом и Монро Хатченом бесполезны. Он окончательно отменён.
Mendy Ripstein Можно рассказать тебе одну историю? Одна из моих любимых. Она о том, как решаются дела. Эта история происходит в Гаване, должно быть, в середине пятидесятых. Я был вторым по важности в некоторых операциях, вторым после мистера Мейера Лански. Было казино, новое, построенное в соседнем городе. Но мэр захотел закрыть это казино, потому что не любил азартные игры. Он считал, что это привлекает неподходящих людей. Так что он приказал закрыть казино. Я доложил об этом мистеру Лански. Тогда он сказал: скажи мэру, что казино останется открытым, без вопросов, но у мэра есть выбор. Он может выбрать смерть или получить крупную сумму на свой банковский счёт. Это его выбор. В любом случае казино останется открытым.
Warden Lipscom Что случилось с мэром?
Mendy Ripstein Он умер. Включил зажигание, и его машина взорвалась, как огненный шар.
Warden Lipscom Ты просто будешь стоять и позволишь этому отморозку угрожать мне?
A.J. Mercker Сэр, я не очень хочу, чтобы моя машина взорвалась.
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Marvin Bonds Это бой за справедливость. Это драка за всё. Этот бой не про деньги, это их тяжеловес против нашего тяжеловеса. Этот бой за уважение. У-важ-е-н-и-е. Уважение.
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Marvin Bonds Дай обед кузену Гитлера.
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George 'Iceman' Chambers Хочешь меня ударить?
James 'Ratbag' Kroycek Да ты шутишь?
George 'Iceman' Chambers Можешь сказать, что сделал это. «Я дал пощёчину чемпиону в тяжёлом весе». Может, даже почувствуешь себя круче своей мелкой м#н#й шкурки.
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George 'Iceman' Chambers Монро! Что происходит, брат?
Monroe Hutchens Сначала улыбка, потом грязный удар, да?
George 'Iceman' Chambers Думаю, никто не настолько дурак, чтобы дважды на это клюнуть, да?
Monroe Hutchens Точно, мистер Айсмен.
George 'Iceman' Chambers Можешь звать меня чемпион.
Monroe Hutchens Видишь, тебе сказали. Здесь я чемпион.
George 'Iceman' Chambers Если веришь в это, значит веришь и в зубную фею, да?
Monroe Hutchens Никто не сдаётся.
George 'Iceman' Chambers Полегче, брат. Твой шанс ещё будет.
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