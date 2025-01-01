Warden Lipscom Я не привык встречаться с заключёнными. Делал это из уважения к господину Меркеру, который решил, что это хорошая идея. Но все попытки заставить меня восстановить бой между мистером Чеймберсом и Монро Хатченом бесполезны. Он окончательно отменён.

Mendy Ripstein Можно рассказать тебе одну историю? Одна из моих любимых. Она о том, как решаются дела. Эта история происходит в Гаване, должно быть, в середине пятидесятых. Я был вторым по важности в некоторых операциях, вторым после мистера Мейера Лански. Было казино, новое, построенное в соседнем городе. Но мэр захотел закрыть это казино, потому что не любил азартные игры. Он считал, что это привлекает неподходящих людей. Так что он приказал закрыть казино. Я доложил об этом мистеру Лански. Тогда он сказал: скажи мэру, что казино останется открытым, без вопросов, но у мэра есть выбор. Он может выбрать смерть или получить крупную сумму на свой банковский счёт. Это его выбор. В любом случае казино останется открытым.

Warden Lipscom Что случилось с мэром?

Mendy Ripstein Он умер. Включил зажигание, и его машина взорвалась, как огненный шар.

Warden Lipscom Ты просто будешь стоять и позволишь этому отморозку угрожать мне?