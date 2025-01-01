Karaba Я никого замуж не возьму. Колдунья или нет, я никогда не буду чьей-то слугой.

Kirikou Если бы ты была моей женой, ты бы никогда не была моей служанкой.

Karaba Вот что все мужики говорят до свадьбы.

Kirikou Я не такой, как все мужики.

Karaba Это верно, маленький Кирикоу. Однажды ты скажешь это хорошей девочке.