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Киноафиша Фильмы Кирику и колдунья Цитаты из мультфильма Кирику и колдунья

Цитаты из мультфильма Кирику и колдунья

Kirikou [Кирику уже родился] Мама, умой меня!
The Mother Ребёнок, который смог сам родиться, может и сам себя умыть.
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Village Boy [видит красивое дерево, стоящее в одиночестве] Посмотри на это дерево! Я никогда не видел ничего подобного.
Kirikou Тогда не подходи к нему! Это может быть ловушка колдуньи.
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Kirikou [его гонится бородавочник] Вот дурак же я — привязал нож к спине!
[пытается спрятаться, но бородавочник всегда его находит]
Kirikou Он словно сквозь камни видит!
[понимание приходит]
Kirikou Мой запах! Всё ясно! Бежать бесполезно: он меня чует!
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Kirikou Значит... Колдунья не забрала воду у деревни, она не ест мужчин, она предпочитает есть ямс... дальше скажешь, что она невиновна и всех любит!
Дедушка Кирика Нет, нет. Она не любит детей, она презирает женщин и ненавидит всех мужчин!
Kirikou Но почему?
Дедушка Кирика Потому что она страдает!
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The Mother Ребёнок, который может появиться на свет сам, может и помыться самостоятельно.
🧡
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Kirikou Мать... помоги мне появиться на свет!
The Mother Ребёнок, который может говорить из утробы матери, может и сам появиться на свет.
🧡
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Все жители деревни [поют с радостью] Кирику, он такой смелый! Благодаря ему мы в безопасности! Кирику, маленький ростом! Но очень мудрый!
🧡
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Karaba Я никого замуж не возьму. Колдунья или нет, я никогда не буду чьей-то слугой.
Kirikou Если бы ты была моей женой, ты бы никогда не была моей служанкой.
Karaba Вот что все мужики говорят до свадьбы.
Kirikou Я не такой, как все мужики.
Karaba Это верно, маленький Кирикоу. Однажды ты скажешь это хорошей девочке.
Kirikou Я не люблю девочек.
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Kirikou Все мужчины вышли сражаться с Колдуньей Караба?
Мать О, нет, но тех, кто не сражался, она тоже съела.
🧡
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Дедушка Кирику Скажи, а что если бы камень отказался для тебя открыться?
Кирику Я бы выкопал яму...
Дедушка Кирику [смеётся, пока Кирику объясняет]
Кирику Я бы взял этот нож, нож моего отца!
Дедушка Кирику Ах да. Это я ему его подарил.
🧡
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Karaba [её подозрительный дозор увидел, как мать Кирику ищет среди трав] Она собирает травы, чтобы сварить суп.
🧡
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Kirikou Почему ты такая злая и коварная?
🧡
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Karaba's fetishes Дрожи от радости, дрожи от страха. Ведь идёт Караба. Дрожи от радости, дрожи от страха. Ведь здесь Караба!
🧡
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Kirikou [они вместе со всем селом смотрят, как дом женщины сгорает дотла] Почему мы не поможем?
The Mother Колдунья забрала нашу колодезь, Кирикоу, а водоём слишком далеко.
[дом, что горит, обрушивается]
🧡
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🥱
The Old Man Мы заберём тебя, но колдунью — никогда!
🧡
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The Mother Ты вырос высоким и красивым, мой сын!
🧡
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