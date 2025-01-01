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Кирику и колдунья
Цитаты из мультфильма Кирику и колдунья
Цитаты из мультфильма Кирику и колдунья
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Цитаты
Kirikou
[Кирику уже родился] Мама, умой меня!
The Mother
Ребёнок, который смог сам родиться, может и сам себя умыть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Village Boy
[видит красивое дерево, стоящее в одиночестве] Посмотри на это дерево! Я никогда не видел ничего подобного.
Kirikou
Тогда не подходи к нему! Это может быть ловушка колдуньи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirikou
[его гонится бородавочник] Вот дурак же я — привязал нож к спине!
[пытается спрятаться, но бородавочник всегда его находит]
Kirikou
Он словно сквозь камни видит!
[понимание приходит]
Kirikou
Мой запах! Всё ясно! Бежать бесполезно: он меня чует!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirikou
Значит... Колдунья не забрала воду у деревни, она не ест мужчин, она предпочитает есть ямс... дальше скажешь, что она невиновна и всех любит!
Дедушка Кирика
Нет, нет. Она не любит детей, она презирает женщин и ненавидит всех мужчин!
Kirikou
Но почему?
Дедушка Кирика
Потому что она страдает!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Mother
Ребёнок, который может появиться на свет сам, может и помыться самостоятельно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirikou
Мать... помоги мне появиться на свет!
The Mother
Ребёнок, который может говорить из утробы матери, может и сам появиться на свет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Все жители деревни
[поют с радостью] Кирику, он такой смелый! Благодаря ему мы в безопасности! Кирику, маленький ростом! Но очень мудрый!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karaba
Я никого замуж не возьму. Колдунья или нет, я никогда не буду чьей-то слугой.
Kirikou
Если бы ты была моей женой, ты бы никогда не была моей служанкой.
Karaba
Вот что все мужики говорят до свадьбы.
Kirikou
Я не такой, как все мужики.
Karaba
Это верно, маленький Кирикоу. Однажды ты скажешь это хорошей девочке.
Kirikou
Я не люблю девочек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirikou
Все мужчины вышли сражаться с Колдуньей Караба?
Мать
О, нет, но тех, кто не сражался, она тоже съела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дедушка Кирику
Скажи, а что если бы камень отказался для тебя открыться?
Кирику
Я бы выкопал яму...
Дедушка Кирику
[смеётся, пока Кирику объясняет]
Кирику
Я бы взял этот нож, нож моего отца!
Дедушка Кирику
Ах да. Это я ему его подарил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karaba
[её подозрительный дозор увидел, как мать Кирику ищет среди трав]
Она собирает травы, чтобы сварить суп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirikou
Почему ты такая злая и коварная?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karaba's fetishes
Дрожи от радости, дрожи от страха. Ведь идёт Караба. Дрожи от радости, дрожи от страха. Ведь здесь Караба!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirikou
[они вместе со всем селом смотрят, как дом женщины сгорает дотла] Почему мы не поможем?
The Mother
Колдунья забрала нашу колодезь, Кирикоу, а водоём слишком далеко.
[дом, что горит, обрушивается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Old Man
Мы заберём тебя, но колдунью — никогда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Mother
Ты вырос высоким и красивым, мой сын!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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