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Киноафиша Фильмы Петербургская элегия

Петербургская элегия, 1989

1989 / СССР
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Из авторской аннотации: «Фильм — из серии документальных фильмов, задуманных как рассказ о прошлой и современной жизни России, ее культуры, истории. «Петербургская элегия» состоит из двух частей: рассказа о семейной жизни Ф.И. Шаляпина и эмоционального обобщения жизни современных ленинградцев. В некотором смысле этот фильм расширяет наше знание о личной жизни великого соотечественника и является продолжением первого фильма из серии «Элегий». Фильм смонтирован в повествовательной манере: автор комментирует фото и архивные документы, предлагает внимательно, неторопливо вглядеться в лицо одного из главных персонажей фильма — Федора Федоровича Шаляпина, старого голливудского актера, живущего в Италии и приехавшего в Ленинград через 60 лет. В лице сына мы узнаем черты гениального отца и в то же время замечаем, что перед нами обыкновенный человек»...

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 36 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 29 ноября 1989
Возраст 16+
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Все актеры и съемочная группа
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