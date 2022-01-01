Петербургская элегия, 1989

Из авторской аннотации: «Фильм — из серии документальных фильмов, задуманных как рассказ о прошлой и современной жизни России, ее культуры, истории. «Петербургская элегия» состоит из двух частей: рассказа о семейной жизни Ф.И. Шаляпина и эмоционального обобщения жизни современных ленинградцев. В некотором смысле этот фильм расширяет наше знание о личной жизни великого соотечественника и является продолжением первого фильма из серии «Элегий». Фильм смонтирован в повествовательной манере: автор комментирует фото и архивные документы, предлагает внимательно, неторопливо вглядеться в лицо одного из главных персонажей фильма — Федора Федоровича Шаляпина, старого голливудского актера, живущего в Италии и приехавшего в Ленинград через 60 лет. В лице сына мы узнаем черты гениального отца и в то же время замечаем, что перед нами обыкновенный человек»...