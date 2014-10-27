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На круги своя
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As You Were

На круги своя, 2014

2014 / Сингапур
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О фильме

Действие фильма происходит в современном Сингапуре и разделено на три главы: «Холм отбросов», «Песня завтрашнего дня» и «На круги своя». На фоне постоянно меняющегося ландшафта страны двое влюбленных понимают, что преходящее тоже может быть вечным. Прошлое, настоящее и будущее, а также воспоминания и грезы причудливым образом соединяются в этой поэме о любви, которая так же изменчива и непостоянна, как и само время, незаметно и фатально трансформирующее все и вся — от самого человека до мира, в котором он живет.

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 27 октября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Лиао Цзе Кай
В ролях
Джош Лай
Эшли Гао
Шерил Тан
Джером Чи
Кирон Тан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На круги своя 1 постер
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