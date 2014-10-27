На круги своя, 2014

Действие фильма происходит в современном Сингапуре и разделено на три главы: «Холм отбросов», «Песня завтрашнего дня» и «На круги своя». На фоне постоянно меняющегося ландшафта страны двое влюбленных понимают, что преходящее тоже может быть вечным. Прошлое, настоящее и будущее, а также воспоминания и грезы причудливым образом соединяются в этой поэме о любви, которая так же изменчива и непостоянна, как и само время, незаметно и фатально трансформирующее все и вся — от самого человека до мира, в котором он живет.