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Киноафиша Фильмы Театр крови Цитаты из фильма Театр крови

Цитаты из фильма Театр крови

Peregrine Devlin [после получения сердца Дикмана в подарочной коробке] Это он, без сомнений. Только Лайонхарт осмелился бы переписать Шекспира!
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Peregrine Devlin Привет, Эдвина. Я думал, это ты.
Edwina Lionheart Что ж, блистательный Перегрин Девлин. Властелин жестоких афоризмов, мастер убийственных фраз, убийца моего отца.
Peregrine Devlin Это слегка мелодраматично, не находишь?
Edwina Lionheart Прости. Забыла, что именно твое благоговение и восхищение заставило его покончить с собой.
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Meredith Merridew Но, дорогая, ты... они же не начнут убивать критиков за плохие рецензии, правда?
Inspector Boot А почему бы и нет? Пьеса проваливается — режиссёры, сценаристы, актёры... карьеры разрушены. Мотивации выше крыши, как мне кажется.
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Peregrine Devlin Начинаешь испытывать неприязнь к актёру, если постоянно приходится писать о нём плохие отзывы.
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Peregrine Devlin [Девлин рассматривает записку на подарочной коробке] «Извините, что не могу присутствовать на встрече, но моё сердце с вами. Дикман.»
[он открывает её, и внутри оказывается кровавое сердце Дикмана]
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Inspector Boot Слушай, Девлин, если у двоих одинаковый мотив для убийства, а жив остался только один, кого ты арестуешь?
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Inspector Boot Это был отрывок из «Короля Лира»?
Peregrine Devlin Да. Замечательная игра. Он, как всегда, переигрывал, но умел эффектно уйти.
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Инспектор Бут Кто тебя так ненавидит, что убил двух из твоего окружения?
Перегрин Девлин Критики обычно наживают врагов, инспектор. Можно назвать это профессиональной опасностью.
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[увидев афишу «Львиного сердца»]
Inspector Boot Видел его однажды. Очень, э-э, энергичный актёр.
Peregrine Devlin Точное определение.
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Edward Lionheart Сэр! Если я не ошибаюсь, мистер Псалтри убивает свою жену.
Policeman О... спасибо, сэр.
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Мисс Хлоя Мун Знаешь, Бутч, мне очень не по себе.
Эдвард Лайонхарт «Выведи ту колдунью, приговорённую к сожжению.» Это из "Генриха Шестого", милый, первая часть. Очень интересная пьеса, не находишь, мисс Мун? Особенно сцена, где Жанну дотла сжигают на костре.
[снимает маскировку]
Эдвард Лайонхарт Хотя наша новая версия может тебя шокировать.
[она сопротивляется, но он связывает её, затыкает и идёт к выключателю электричества]
Эдвард Лайонхарт «Не жалей дров, пусть их будет много: Поставь бочки с дегтем на роковой костёр, Чтобы муки её были короче.»
[он резко включает электричество на полную мощность]
Эдвард Лайонхарт «И всё же, по правде, она девственница чиста. Потаскуха, слова твои осуждают твою дрянь и тебя: Не умоляй, бесполезно. Разбей и сожги в пепел, Ты, проклятый слуга ада!»
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Edward Lionheart Я всегда восхищался вами как критиком, Снайп. Вашим умелым использованием аналогий и метафор, да и стремлением быть вежливым. Но не всегда до конца вежливым.
Hector Snipe Критики ошибаются, Лайонхарт. Мы всего лишь люди.
Edward Lionheart Мнение, которым я, к сожалению, не могу с вами поделиться.
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Peregrine Devlin Лайонхарт!
Edward Lionheart Жив и непобедим. Ты думал, меня уничтожили? Лайонхарт бессмертен! Его нельзя уничтожить, никогда!
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Meredith Merridew Где же мои собачки могли подеваться?
Edward Lionheart А вот они, обе, запечённые в том пироге. «Чем мать их нежно кормила, поедая плоть, что сама же и растила.»
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Мисс Хлоя Мун Отведи меня домой, мне кажется, меня сейчас стошнит.
Мередит Мерридью О Боже!
[смотрит на своих собак]
Мередит Мерридью Мне кажется, Георгина сейчас упадёт в обморок!
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[Эдвард переодет в Бутча, эффектного парикмахера]
Edward Lionheart Привет, я Бутч. Ого, шикарные волосики. Не могу дождаться, когда возьмусь за них.
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George Maxwell Ты... Это ты! Но ты же мертв!
Edward Lionheart Нет. Ты снова всё неправильно посчитал. Я жив. Ты — мертв.
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Edwina Lionheart Я занята, Девлин.
Peregrine Devlin Эдвина, четверо моих коллег были убиты. И их смерти напрямую связаны с последним сезоном вашего отца.
Edwina Lionheart Если бы ты был так же изобретателен в своих рецензиях, Девлин, ты был бы лучше критиком.
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Peregrine Devlin Вы не понимаете.
Edwina Lionheart Я понимаю, что величайший актёр всех времён так и не заслужил вашего одобрения ни за одно выступление. Ни разу. Ни одной хорошей рецензии.
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Peregrine Devlin Слушай, Эдвина, тело твоего отца так и не нашли.
Edwina Lionheart Мой отец — точно под этим гранитом!
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Edward Lionheart А теперь посмотрим, что этот тупой кретин мистер Мередит Мерридью написал о моём «Тите Андронике».
[читает]
Edward Lionheart «Исполнение роли мистером Лайонхартом можно охарактеризовать лишь как подлое. На фоне деликатно сдержанных актёрских работ мисс Лиллиуайт в роли Лавинии и мисс Моул в роли Таморы оно невольно напоминает бутерброд с ветчиной.»
[пауза]
Edward Lionheart Моя репутация.
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Edward Lionheart Моё исполнение Ричарда III произвело на публику такое впечатление, что критик впал в "глубокий сон, из которого проснулся обновлённым и с облегчением, узнав, что его избавили от пытки слушать бормотание и позёрство стареющей кинозвезды." Ну что ж, посмотрим, удастся ли нам пробудить вас к более живому вниманию сегодняшним представлением. "Погружайся, мысль, в мою душу. Вот идёт Кларенс."
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[первые реплики]
George Maxwell Чёртов редактор вырезал лучшую часть моего отзыва!
Mrs. Maxwell Я заметила, дорогой. Тебе бы с ним поговорить.
George Maxwell И моё самое острое замечание — про то, как главная актриса вцепилась в роль обеими руками и задушила её насмерть.
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Peregrine Devlin Ты ведь убил Лардинга и остальных, не так ли?
Edward Lionheart Сколько актёров ты уничтожил, как уничтожил меня? Сколько талантливых жизней ты прервал своими пустыми нападками? Что ты знаешь о крови, поте и муках театральной постановки? О самоотдаче мужчин и женщин в самой благородной из профессий? Как ты можешь знать, ты, бездарный глупец, изрыгающий ядовитые речи на творческие усилия других, лишь потому что сам не способен создать ничего! Нет, Девлин, нет! Я не убивал Лардинга и остальных. Я их наказал, мой дорогой мальчик, наказал. Так же, как и тебя придётся наказать.
Peregrine Devlin Ну, так сделай это уже, лишь бы не заставлять меня слушать твою сумасшедшую чушь. Давай, убей меня!
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Edward Lionheart [после того, как он съел пирог из своих собственных пуделей] У него просто не хватило желудка на это.
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Edward Lionheart Угощайтесь ещё!
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Edward Lionheart Слушай, подлец! Я раздроблю твои кости в прах и сделаю два пирога из твоей позорной головы.
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Meredith Merridew У-у! У-у! У-у! У-у! Где мои детки, а? Папочка дома! У-у! Где мои собачки? У-у. Иди к папочке. Я знаю, где ты.
[смеётся]
Meredith Merridew Я знаю, где ты прячешься.
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[повторяющаяся реплика]
Various [в ужасе] Лайнхарт!
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Peregrine Devlin Ничто не заставит меня изменить моё первоначальное решение.
Edward Lionheart Ваше решение было необдуманным и безответственным.
Peregrine Devlin Ни тем, ни другим. Мы присудили награду Уильяму Вудстоку, так как ваши выступления не отличались оригинальностью.
Edward Lionheart Не отличались оригинальностью? Мой «Юлий Цезарь», срубленный пьяной толпой в заброшенном складе? Мой «Тит Андроник»: «Это твоё блюдо, Мередит Мерридью»? Мой «Отелло», один из величайших спектаклей в истории театра?
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[Лайонхарт насильно кормит Мерридью его любимыми пуделями, запечёнными в пироге]
Edward Lionheart Ты когда-нибудь ещё испортишь репутацию честного человека?
Meredith Merridew Нет.
Edward Lionheart Ты усвоил урок?
Meredith Merridew Да.
Edward Lionheart Могу ли я быть уверен, что ты больше не оскорбишь меня?
Meredith Merridew Да.
Edward Lionheart Правильно. Могу быть уверен.
[цитата из Ромео и Джульетты]
Edward Lionheart "Ты, отвратительная пасть, чрево смерти, Насыщенное самым дорогим куском земли, Вот я заставляю разинуть твои гнилые челюсти, И, назло, я запихну в тебя ещё еды!"
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Hector Snipe Вы должны признать, что я был очень enthusiastic в отношении вашего исполнения Ахилла.
Edward Lionheart О, да. Да, теперь, когда вы упомянули, я смутно помню, что вы написали какой-то отзыв.
Hector Snipe Я помню его очень хорошо. Я написал: «Троил и Крессида Эдварда Лионхарта должна считаться блестящим театральным достижением, а его собственное исполнение Ахилла — непревзойдённым». Ну, что-то в этом роде.
Edward Lionheart Великолепный отзыв, мой дорогой Снайп. Великолепный. Что ещё вы сказали?
Hector Snipe Больше в том же духе.
Edward Lionheart Позвольте освежить вашу память.
[читает]
Edward Lionheart «… Ахилл непревзойдён. Это явно личное мнение Лионхарта. Известно, что этот актёр часто жаждет уединения. Он, должно быть, получает большое удовлетворение, зная, что он абсолютно одинок во мнении об этой жалкой постановке.»
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Peregrine Devlin Лайонхарт! Чего, чёрт возьми, ты тут хочешь?
Edward Lionheart [получая награду за лучшую мужскую роль] Это. Моя заслуженная награда. Весь мир знает, что она по праву моя. Но вы сознательно лишили меня её. Сознательно унизили меня перед прессой, публикой и коллегами. Это было апогеем вашего упрямого отрицания моего гения!
Peregrine Devlin Мы вам ничего не отказывали...
Edward Lionheart Тридцать лет публика признаёт, что я — мастер. И в этом году мой сезон Шекспира — сверкающая жемчужина в короне бессмертного барда.
Meredith Merridew [шёпотом, Хлое Мун] Совершенно без ума!
Miss Chloe Moon [шёпотом, Мередит Мерридью] Он, должно быть, пьян.
Edward Lionheart Но ты, со своей чрезмерной злобой, отдаёшь награду дерганому, бормочущему мальчишке, который едва может пробормотать непонятное выступление! Нет. Нет! Она моя!
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Edwina Lionheart Ты, пьяный бомж! Ты должен ценить эту возможность послушать мастера, величайшего живого актера в мире!
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Сержант Догг [В багажнике машины] Они останавливаются. Выходят. Слышу свист поезда. Да, точно — это поезд!
[звук поезда, врезающегося в машину и убивающего его]
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Edward Lionheart Гори! ГОРИ! Огонь, сожги этот жалкий мир. И в его пепле пусть останется моя память!
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[после запечатывания трупа Лардинга в бочку вина]
Edward Lionheart Интересно, он хорошо перенесёт дорогу?
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[Лайонхарт всё ещё переодет в Бутча]
Эдвард Лайонхарт [смотрит на полицейского] Кто это у тебя с собой, такая большая и красивая? Твоя?
Мисс Хлоя Мун Да нет, только что познакомились.
Эдвард Лайонхарт Давай, детка, дай мне к ней подойти. Дай подойти, а?
[полицейский, неудобно, садится]
Эдвард Лайонхарт Сиди себе, детка, расслабься, да? Она недолго.
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Edward Lionheart [все ещё переодет в Бутча] Ох, как бы мне хотелось, чтобы ты позволил мне сделать что-то в стиле кемп с цветом, дорогой. Что-то вроде пламени с пепельными бликами.
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Мисс Хлоя Мун Это очень забавные ролики, Бутч.
Эдвард Лайонхарт Непослушный, непослушный! Не трогай, Бутч знает лучше. Это что-то новенькое из Гей-Пари.
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Oliver Larding Лайонхарт!
[глотает]
Oliver Larding Невозможно!
Edward Lionheart Нет, Лардинг! Значит, этот критик проспал мой «Ричард», да? Наверное, потому что ты слишком много выпил, ты пьяный хр###. Ты, наверное, знаешь, что в «Ричарде III» Кларенс... и я хочу, чтобы ты попробовал сыграть эту роль, Лардинг... утонул в бочке с вином!
Oliver Larding Нет!
[бездомные хватают его и начинают топить в бочке с вином]
Edward Lionheart Отлично, Лардинг, из тебя ещё актёра сделаю.
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[пока закалывает Дикмана на смерть]
Edward Lionheart Ты всё ещё считаешь, что мой Шейлок был неубедителен?
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Edward Lionheart Я убью тебя, когда буду готов. Будь то на следующей неделе, в следующем месяце, может, и в следующем году. Но сначала я заставлю тебя страдать так же, как страдал я!
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Solomon Psaltery Умри, сук###!
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Meredith Merridew Интересно, ты не мог бы присмотреть за Джорджи? Она так нервничает на заседаниях.
Horace Sprout Убери от меня это отвратительное создание!
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Peregrine Devlin Подумай о своей дочери! Представь, что твое безумие делает с ней!
Edward Lionheart Моя дочь? Эдвина?
[хиппи снимает бороду и очки, открывая, что это Эдвина]
Edwina Lionheart Ты меня породил, воспитал, любил: я возвращаю тебе эти обязанности, как и положено. Повинуйся тебе, люби тебя и больше всего чту.
🧡
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Edwina Lionheart Всё в порядке, сэр. Вы среди друзей, сэр.
Hector Snipe Спасибо. Я уже начинал немного нервничать.
Edward Lionheart Мы как раз репетировали "Троила и Крессида". Конкретно сцену, где Гектор, думая, что он среди друзей, неожиданно убит ими.
Hector Snipe Лайонхарт, я пришёл на собеседование, а не на лекцию по Шекспиру. Теперь расскажите мне удивительную историю вашего воскрешения.
Edward Lionheart Это мрачная история, Снайп. Но думаю, вы сможете с ней справиться.
[Снайпа выбрасывают на сцену, где бродяги начинают на него нападать]
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