Мисс Хлоя Мун
Знаешь, Бутч, мне очень не по себе.
Эдвард Лайонхарт
«Выведи ту колдунью, приговорённую к сожжению.» Это из "Генриха Шестого", милый, первая часть. Очень интересная пьеса, не находишь, мисс Мун? Особенно сцена, где Жанну дотла сжигают на костре.
[снимает маскировку]
Эдвард Лайонхарт
Хотя наша новая версия может тебя шокировать.
[она сопротивляется, но он связывает её, затыкает и идёт к выключателю электричества]
Эдвард Лайонхарт
«Не жалей дров, пусть их будет много: Поставь бочки с дегтем на роковой костёр, Чтобы муки её были короче.»
[он резко включает электричество на полную мощность]
Эдвард Лайонхарт
«И всё же, по правде, она девственница чиста. Потаскуха, слова твои осуждают твою дрянь и тебя: Не умоляй, бесполезно. Разбей и сожги в пепел, Ты, проклятый слуга ада!»