Мисс Хлоя Мун Знаешь, Бутч, мне очень не по себе.

Эдвард Лайонхарт «Выведи ту колдунью, приговорённую к сожжению.» Это из "Генриха Шестого", милый, первая часть. Очень интересная пьеса, не находишь, мисс Мун? Особенно сцена, где Жанну дотла сжигают на костре.

[снимает маскировку]

Эдвард Лайонхарт Хотя наша новая версия может тебя шокировать.

[она сопротивляется, но он связывает её, затыкает и идёт к выключателю электричества]

Эдвард Лайонхарт «Не жалей дров, пусть их будет много: Поставь бочки с дегтем на роковой костёр, Чтобы муки её были короче.»

[он резко включает электричество на полную мощность]