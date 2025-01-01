Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»

«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия

6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов

Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал

Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей

«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла