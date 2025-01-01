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Прощай, оружие!
Цитаты из фильма Прощай, оружие!
Цитаты из фильма Прощай, оружие!
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Цитаты
Major Alessandro Rinaldi
Она очень странная, очень капризная, кто знает, может, она даже предпочтет тебя мне.
🧡
👏
🥺
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