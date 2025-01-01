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Киноафиша Фильмы Прощай, оружие! Цитаты из фильма Прощай, оружие!

Цитаты из фильма Прощай, оружие!

Major Alessandro Rinaldi Она очень странная, очень капризная, кто знает, может, она даже предпочтет тебя мне.
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