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Прощай, оружие! Прощай, оружие!
Киноафиша Фильмы Прощай, оружие! Прощай, оружие!, 1957: актеры и роли
A Farewell to Arms Прощай, оружие! 1957 / США
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Прощай, оружие!, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Видор Charles Vidor Джон Хьюстон John Huston
В ролях
Рок Хадсон Rock Hudson Дженнифер Джонс Jennifer Jones Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica Оскар Хомолка Oskar Homolka Мерседес МакКэмбридж Mercedes McCambridge Элейн Стритч Elaine Stritch Курт Казнар Kurt Kasznar
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