Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Обретенное время
Фильмы похожие на Обретенное время
Le temps retrouvé
Обретенное время
1999 / Франция / Португалия / Италия
6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Обретенное время
Вся информация о фильме
Хосеп
анимация, биография, драма
2020, Франция / Испания / Бельгия
7.0
Бунюэль в лабиринте черепах
анимация, биография
2018, Испания / Нидерланды
7.0
Мои звезды прекрасны
комедия
2009, Франция
7.0
Климт
биография
2006, Франция / Австрия / Германия / Великобритания
5.0
Комедия невинности
драма
2000, Франция
5.0
Сентиментальные судьбы
драма, мелодрама
2000, Франция / Швейцария
6.0
Три жизни и одна смерть
криминал, комедия
1996, Франция / Португалия
6.0
Любовь Свана
драма
1984, Франция / Германия
7.0
Гипотеза украденной картины
драма, криминал
1979, Франция
7.0
Пять вечеров
мелодрама, драма
1979, СССР
7.0
Детская игра
драма, детектив
1972, США
6.0
Человек из Рио
комедия, боевик, приключения
1964, Италия / Франция
7.0
Истина
драма
1960, Франция / Италия
8.0
Убийство Деда Мороза
комедия, драма, детектив
1941, Франция
7.0
За облаками
мелодрама
1995, Франция / Италия / Германия
7.0
Всё начинается с конца
мелодрама
2010, Франция
6.0
Индокитай
драма, мелодрама
1992, Франция
7.0
Восток-Запад
мелодрама, драма
1999, Россия / Франция / Испания / Украина / Болгария
7.0
Портрет леди
мелодрама, драма
1996, Великобритания / США
7.0
Опасные связи
мелодрама, спектакль
1988, США / Великобритания
8.0
Женщина во дворе
мелодрама, драма
2014, Франция
6.0
Прощальное послание
драма, мелодрама, мюзикл
1991, Франция / Германия
6.0
Я вас люблю
комедия, мелодрама, драма
1980, Франция
5.0
Моя Госпожа
драма, мелодрама
2014, Австралия
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить