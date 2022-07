1 Into the Abyss Fernando Velázquez 1:55

2 Mightly Kraken Fernando Velázquez 2:47

3 The World Outside Fernando Velázquez 2:04

4 Grounded Fernando Velázquez 1:20

5 A Golden Cage Fernando Velázquez 2:08

6 Out in the Blue Fernando Velázquez 3:25

7 A Big Nothing Fernando Velázquez 3:12

8 Trouble in Titanic Fernando Velázquez 3:43

9 Queen of the Undersea Ball Fernando Velázquez 1:41

10 Broken Cabaret Fernando Velázquez 3:21

11 Say Hello to My Jaws Fernando Velázquez 5:03

12 Coral Canyon Fernando Velázquez 4:09

13 I Kill You Now Fernando Velázquez 3:55

14 When Love Shakes You Out of Your Shell Fernando Velázquez 3:13

15 Submerged New York Fernando Velázquez 6:07

16 Zombie Fish Fernando Velázquez 3:50

17 The Ark Fernando Velázquez 2:31

18 Becoming Human Fernando Velázquez 2:35

19 Nathan AKA Moby Dick Fernando Velázquez 6:48

20 Going on the Fritz Fernando Velázquez 3:39

21 Freeze Fernando Velázquez 7:08