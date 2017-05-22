На дворе 2100 год и человечество благополучно отправилось осваивать новые планеты на ковчегах, оставив почти полностью покрытую водой Землю переживать апокалиптически-ордовикскую эру. Господство над планетой вернулось в руки изначальных жителей. Они вынуждены спасаться в своеобразном подводном бункере от загадочной угрозы, которая, по мнению осьминога Кракена – главы и самопровозглашенного короля группы спасенных, – существует за пределами системы фильтрации. Его внук,…
22 мая состоялся пресс-показ мультфильма «Подводная эра». Организатором показа стал портал «Киноафиша.инфо». В широкий прокат мультфильм выходит 1 июня.
«Подводная эра» (в оригинале «Deep») стал режиссёрским дебютом Хулио Сото Гурпиде, в работе ему помогал Майк Де Сев – основатель Baboon animation, работавших над знаменитым «Мадагаскаром».
Сюжет мультфильма начинается с краткой вводной информации о том, как люди полностью уничтожили землю, затопили её, а потом улетели на другую планету. Жизнь на земле теперь представлена только водоплавающими существами. Старый мудрый осьминог по имени Кракен правит своим народом, состоящим из рыб, крабов, креветок и прочих морских обитателей, закрывшись от влияния внешнего мира в пещере. Но его непослушный внук Дип (отсюда и оригинальное название мультика, как созвучие с Deep Sea – глубокое море), конечно же, хочет изучать весь океан и в любой подходящий момент старается вырваться наружу. В одну из таких вылазок и происходит трагедия, грозящая уничтожить весь народ Кракена. Дипу и его двум друзьям – непоседливой креветке Элис и трусливому рыбе-удильщику Иво придётся отправиться в опасное путешествие, чтобы найти белого кита, который поможет им освободить своих близких.
Сюжет мультфильма весьма незамысловат, да и шутки здесь рассчитаны на самых маленьких, не ждите от «Подводной эры» впечатлений, подобных «Мадагаскару» или даже «Монстрам против пришельцев», здесь всё совсем для детей – и подача, и мораль и даже повторы одних и тех же забавных ситуаций. Да, проскочит пара «взрослых» шуток и намёков, но это скорее, чтобы родители не заскучали, придя в кинотеатр с детьми. Например, вся сцена на затонувшем «Титанике» с историями о шоу-бизнесе и отсылками к одноимённому фильму заставит улыбаться скорее старшее поколение, пока детки будут смеяться над нелепыми погонями.
Но всё-таки это разовые моменты, в основном хихикать будут исключительно дети младшего возраста.
Лично меня немного смутили достаточно мрачное вступление с затоплением планеты и некоторые аналогичные моменты по ходу сюжета, да и яркость красок в некоторых сценах хотелось бы добавить, ни к чему реалистичность в таком мультфильме. Всё это, плюс уже упомянутые взрослые шутки, заставляет сомневаться, не ошибся ли режиссёр с целевой аудиторией. Но, судя по тому, что дети в зале не жаловались и смотрели с интересом, они эти сцены просто не замечают. А внимательные родители потом смогут извлечь и пользу, рассказав о вреде загрязнений, глобальном потеплении, а может заодно и о видах морских существ, которые здесь показаны в большом разнообразии.
В целом на 5 из 10, мультфильм явно только для детей, но, думаю, и у них он не засядет в голове надолго, слишком уж простые и незапоминающиеся персонажи.
Подводная эра
Хочется начать сразу с вердикта, потому как эпитетов, славящих для взрослых зрителей Подводную эру я не смог найти (и это уже вердикт так-то :) ). Мультик только и исключительно для детей. Взрослым на нем делать и смотреть абсолютно нечего (хотя спасибо авторам, пришедшим по настоянию своих чад родителям, в мультике будет пара-тройка забавных отсылок к масс-культуре).
А ведь сеттинг и подоплёка хорошие, даже взрослые: как никак человечество таки довело Землю до состояния невыносимой помойки и смоталось восвояси (привет Валл-И). Но такая взрослая проблематика и заканчивается на её вводном инструктаже, в начале мультика и остаётся только не раскрытой декорацией.
В таком установленном мире могло бы быть и классное исследование, приключение... Ан нет. Здесь только стандартное путешествие в поисках/помощи семье (привет В поисках Немо и снова Валл-И) с простой и очевидной моралью, простыми персонажами, как раз для малых детей.
Вообщем, не случилось магии кино и магии сказки, как было в шедевральных мультфильмах Пиксара и Диснея, откуда взяты основные механики Подводной эры. Получился только стандартный, плоский мультик только для детворы, ведь для них тут всё что надо есть: яркие краски, глупенькие шутки, простая мораль и незаурядный сюжет. А могло бы быть больше, как во В поисках Немо, и ярко и весело для детей, и интересно, и сюжетно для взрослых.
И снова вердикт :) Подводная эра это кино-нянька: оставить детей на полтора часика за просмотром, и потом получить восторженное выражение лица своего чада. А самим посвятить эти полтора часика делам, другим фильмам, барам, кафе, шопингу, чему угодно, лишь главное своим взрослым и требовательным взглядом не видеть эту конвейерную детскую анимацию.
Моя оценка в цифрах: 5 из 10
Нянька по цене билета кино начинается с 1 июня, ведите малых детей, им точно понравится :)
P.S. ещё во время киносеанса можно в океанариум сходить 🐠🦑🐳
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