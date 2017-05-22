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На дворе 2100 год и человечество благополучно отправилось осваивать новые планеты на ковчегах, оставив почти полностью покрытую водой Землю переживать апокалиптически-ордовикскую эру. Господство над планетой вернулось в руки изначальных жителей. Они вынуждены спасаться в своеобразном подводном бункере от загадочной угрозы, которая, по мнению осьминога Кракена – главы и самопровозглашенного короля группы спасенных, – существует за пределами системы фильтрации. Его внук,…