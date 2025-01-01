Terry [приятно удивлён, смеётся] Как ты такой умный... ты же знаешь, как сюда забраться?

Jialer [нагло] Это не я умный, это ты дурак.

[смотрит через парапет, затем беззаботно и безчувственно]

Jialer Говорят, мужик с этого места прыгал. Но вид тут такой классный, неудивительно, что столько народу сюда приходит и прыгает.