Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Илоило Цитаты из фильма Илоило

Цитаты из фильма Илоило

Hwee Leng Тебе нужна чашка.
[достаёт две чашки из кухонного шкафа]
Hwee Leng Красная или синяя?
Terry Красная.
Hwee Leng [пренебрежительно] Синяя лучше. Пластик не разобьётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry [Джэйл,] Почему ты так со мной, а? Почему ты так со мной? Мне всё равно, нравлюсь я тебе или нет. Не нравлюсь — не беда. Но твоя мама меня наняла. Я здесь, чтобы работать как следует. Я твоя горничная, но я не пришла сюда, чтобы меня унижали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maid Next Door [на тагальском] Ты с собой взяла свой четки?
Terry [на тагальском] Да.
Maid Next Door [на тагальском] Забудь. Здесь для Бога нет места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry [к Джайлу, в ванной] Что, ты думаешь, я этого раньше не видел? Я и больше видел, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry [приятно удивлён, смеётся] Как ты такой умный... ты же знаешь, как сюда забраться?
Jialer [нагло] Это не я умный, это ты дурак.
[смотрит через парапет, затем беззаботно и безчувственно]
Jialer Говорят, мужик с этого места прыгал. Но вид тут такой классный, неудивительно, что столько народу сюда приходит и прыгает.
Terry [оттаскивает Джиале от парапета и шлёпает, потом эмоционально] Ты считаешь, что покончить с собой — это смешно, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Teck [после того, как выбросил тамагочи Джэля из машины] Чёртова курица.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Старший брат [Хуэй Ленгу, на хоккиен, обращаясь к Терри] Ленг, ты пусть она сядет снаружи. Мы закажем ей что-нибудь поесть.
Тек [на хоккиен] Но Сити сидит внутри.
Младшая сестра [на мандаринском] Моя маленькая дочь не будет есть без моей служанки Сити.
Старшая сестра [на хоккиен] Ленг, не важно. Пусть твоя служанка сядет снаружи.
Хуэй Ленг [Терри] Ты сядь снаружи. Следуй за ней.
Тек [Теку] Извини, а.
Хуэй Ленг [Теку, на мандаринском] Зачем ты ей извиняешься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jialer [молится у могилы, дедушке] Дедушка, пожалуйста. Я отдала тебе свою любимую курочку. Пусть мой учитель выиграет в лотерею 4D.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ео Ян Ян
Yeo Yann Yann
Энджел Баяни
Angeli Bayani
Ко Цзяле
Koh Jialer
Тянь Вэнь Чэнь
Tian Wen Chen
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше