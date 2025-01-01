Hwee Leng[пренебрежительно]Синяя лучше. Пластик не разобьётся.
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🥺
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🥱
Terry[Джэйл,]Почему ты так со мной, а? Почему ты так со мной? Мне всё равно, нравлюсь я тебе или нет. Не нравлюсь — не беда. Но твоя мама меня наняла. Я здесь, чтобы работать как следует. Я твоя горничная, но я не пришла сюда, чтобы меня унижали.
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Maid Next Door[на тагальском]Ты с собой взяла свой четки?
Terry[на тагальском]Да.
Maid Next Door[на тагальском]Забудь. Здесь для Бога нет места.
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Terry[к Джайлу, в ванной]Что, ты думаешь, я этого раньше не видел? Я и больше видел, понял?
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Terry[приятно удивлён, смеётся]Как ты такой умный... ты же знаешь, как сюда забраться?
Jialer[нагло]Это не я умный, это ты дурак.
[смотрит через парапет, затем беззаботно и безчувственно]
JialerГоворят, мужик с этого места прыгал. Но вид тут такой классный, неудивительно, что столько народу сюда приходит и прыгает.
Terry[оттаскивает Джиале от парапета и шлёпает, потом эмоционально]Ты считаешь, что покончить с собой — это смешно, да?
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🥱
Teck[после того, как выбросил тамагочи Джэля из машины]Чёртова курица.
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Старший брат[Хуэй Ленгу, на хоккиен, обращаясь к Терри]Ленг, ты пусть она сядет снаружи. Мы закажем ей что-нибудь поесть.
Тек[на хоккиен]Но Сити сидит внутри.
Младшая сестра[на мандаринском]Моя маленькая дочь не будет есть без моей служанки Сити.
Старшая сестра[на хоккиен]Ленг, не важно. Пусть твоя служанка сядет снаружи.
Хуэй Ленг[Терри]Ты сядь снаружи. Следуй за ней.
Тек[Теку]Извини, а.
Хуэй Ленг[Теку, на мандаринском]Зачем ты ей извиняешься?
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🥱
Jialer[молится у могилы, дедушке]Дедушка, пожалуйста. Я отдала тебе свою любимую курочку. Пусть мой учитель выиграет в лотерею 4D.