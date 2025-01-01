Цитаты из фильма Человек, который слишком много знал
AbbottСкажи ей, что скоро они могут нас покинуть. Отправиться в долгое-долгое путешествие. Как там Шекспир говорил? «Откуда не возвращается ни один путник». Великий поэт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob LawrenceСлушай, Клайв, посмотри.
CliveЧто это, Боб?
Bob LawrenceПоклоняются солнцу. Наверное, без ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AbbottЗнаешь, для человека с таким мягким сердцем, как у меня, нет ничего трогательнее душещипательной сцены.
Bob LawrenceНапример?
AbbottНапример, когда отец прощается с ребёнком. Да, прощается в последний раз. Что может быть трогательнее?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nurse AgnesВозможно, те, кто сегодня с нами впервые и кто ещё не посвящён в тайны первого круга седьмой древней лучи, задаются вопросом, что же будет дальше. Я бы сказала им: прежде чем переходить к тайнам, доступным лишь посвящённым, разум и душа каждого из нас должны очиститься. Поэтому я попрошу всех, кто не находится в нашем ладу, подчиниться очень простой процедуре контроля — просто подчиниться руководству четвёртого круга. Есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто хотел бы попробовать — возможно, вы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nurse AgnesРасслабьтесь. Смотрите прямо на этот свет. Не отводите взгляд. Прежде чем получить первый уровень седьмого старого луча, ваш разум должен стать чистым и пустым. Вы уже чувствуете сонливость. Слышите меня?
CliveДа.
Nurse AgnesВаш разум становится совсем пустым. Вы это чувствуете, правда? Совсем, совсем пустым.
CliveДа. Совсем пустым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AbbottРука английского закона с большой неохотой помогла доставить нашего друга на вокзал... Я передал его под стражу.
Nurse AgnesЗа нарушение порядка в святом месте.
[Роулингс смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty LawrenceМамочка, можно мне сегодня пойти погулять?
Jill LawrenceО, дорогая, спроси меня чуть позже.
Betty LawrenceНу скажи же «да», ради удачи.
Jill LawrenceНу ты и проказница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Lawrence[поёт]Приготовься, скоро начнётся беда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Боб Лоуренс[после допроса властями у себя дома]Здравствуйте, вы ещё здесь?... Свисток потеряли или что?
Гибсон[смеётся]Я не полицейский. Меня зовут Гибсон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Lawrence[предлагают сигарету, пока он в церкви в плену]Они отравлены?