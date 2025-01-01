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Киноафиша Фильмы Человек, который слишком много знал Цитаты из фильма Человек, который слишком много знал

Цитаты из фильма Человек, который слишком много знал

Abbott Скажи ей, что скоро они могут нас покинуть. Отправиться в долгое-долгое путешествие. Как там Шекспир говорил? «Откуда не возвращается ни один путник». Великий поэт.
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Bob Lawrence Слушай, Клайв, посмотри.
Clive Что это, Боб?
Bob Lawrence Поклоняются солнцу. Наверное, без ничего.
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Abbott Знаешь, для человека с таким мягким сердцем, как у меня, нет ничего трогательнее душещипательной сцены.
Bob Lawrence Например?
Abbott Например, когда отец прощается с ребёнком. Да, прощается в последний раз. Что может быть трогательнее?
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Nurse Agnes Возможно, те, кто сегодня с нами впервые и кто ещё не посвящён в тайны первого круга седьмой древней лучи, задаются вопросом, что же будет дальше. Я бы сказала им: прежде чем переходить к тайнам, доступным лишь посвящённым, разум и душа каждого из нас должны очиститься. Поэтому я попрошу всех, кто не находится в нашем ладу, подчиниться очень простой процедуре контроля — просто подчиниться руководству четвёртого круга. Есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто хотел бы попробовать — возможно, вы?
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Nurse Agnes Расслабьтесь. Смотрите прямо на этот свет. Не отводите взгляд. Прежде чем получить первый уровень седьмого старого луча, ваш разум должен стать чистым и пустым. Вы уже чувствуете сонливость. Слышите меня?
Clive Да.
Nurse Agnes Ваш разум становится совсем пустым. Вы это чувствуете, правда? Совсем, совсем пустым.
Clive Да. Совсем пустым.
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Abbott Рука английского закона с большой неохотой помогла доставить нашего друга на вокзал... Я передал его под стражу.
Nurse Agnes За нарушение порядка в святом месте.
[Роулингс смеётся]
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Betty Lawrence Мамочка, можно мне сегодня пойти погулять?
Jill Lawrence О, дорогая, спроси меня чуть позже.
Betty Lawrence Ну скажи же «да», ради удачи.
Jill Lawrence Ну ты и проказница.
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Bob Lawrence [поёт] Приготовься, скоро начнётся беда.
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Боб Лоуренс [после допроса властями у себя дома] Здравствуйте, вы ещё здесь?... Свисток потеряли или что?
Гибсон [смеётся] Я не полицейский. Меня зовут Гибсон.
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Bob Lawrence [предлагают сигарету, пока он в церкви в плену] Они отравлены?
Abbott [смеётся] Выпьешь?
Bob Lawrence Большое спасибо. Я возьму джин с фризом... Здесь вы пишете свои проповеди?
Abbott [смеётся ещё сильнее] Иногда.
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