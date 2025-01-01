Nurse Agnes Расслабьтесь. Смотрите прямо на этот свет. Не отводите взгляд. Прежде чем получить первый уровень седьмого старого луча, ваш разум должен стать чистым и пустым. Вы уже чувствуете сонливость. Слышите меня?

Clive Да.

Nurse Agnes Ваш разум становится совсем пустым. Вы это чувствуете, правда? Совсем, совсем пустым.