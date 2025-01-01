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Киноафиша Фильмы Тень сомнения Цитаты из фильма Тень сомнения

Цитаты из фильма Тень сомнения

Uncle Charlie Думаешь, ты что-то знаешь, да? Думаешь, ты умненькая девчонка, которая что-то понимает. А на самом деле ты ничего не знаешь, совсем ничего. Что ты вообще знаешь? Ты обычная девочка из обычного маленького городка. Каждое утро ты просыпаешься и прекрасно знаешь, что в мире нет ничего, что могло бы тебя тревожить. Ты проживаешь свой обычный день, а ночью спишь своим спокойным, обычным сном, наполненным мирными глупыми мечтами. А я принес тебе кошмары. Или нет? Может, это была глупая, неумелая маленькая ложь? Ты живёшь в мечте. Ты лунатик, слепая. Откуда тебе знать, какой на самом деле мир? Ты знаешь, что мир — это грязная свинарник? Знаешь, если срывать фасады домов, там свиньи? Мир — это ад. Какая разница, что в нём происходит? Проснись, Чарли. Включи голову. Узнай что-нибудь.
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Uncle Charlie Города полны женщин, средних лет вдов, мужья умерли, мужья, что всю жизнь копили состояния, работали и работали. А потом они умирают и оставляют деньги своим женам, своим глупым женам. И что делают эти жёны, эти никчёмные женщины? Видишь их в отелях, в лучших отелях, каждый день по тысячам, пьют свои деньги, едят свои деньги, теряют деньги в бридже, играют весь день и всю ночь, пахнут деньгами, гордятся своими украшениями, но ничем больше, ужасные, выцветшие, толстые, жадные женщины.
Young Charlie Но они живы. Они люди.
Uncle Charlie Ага? Правда? Они люди или толстые, хриплые животные, а? И что происходит с животными, когда они становятся слишком толстыми и старыми?
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Young Charlie Ой, что с вами, двое? Вы всегда должны говорить про убийства?
Joseph Newton Мы не про убийства говорим. Херб говорит про меня, а я — про него.
Emma Newton Это твой отец так расслабляется.
Young Charlie Он не может как-нибудь по-другому расслабиться?
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Ann Newton Боже, благослови маму, папу, капитана Миднайта, Веронику Лейк и президента Соединённых Штатов.
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Young Charlie Уходи, я предупреждаю. Уходи, или я сам тебя прикончу. Видишь... именно так я к тебе отношусь.
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Ann Newton Если хочешь знать, мне кажется, она прикидывается, как героини из книг. Те, кто говорят, что ничего не хотят, в итоге получают больше всех.
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Ann Newton Можно подумать, мама никогда не видела телефон. Она никак не учитывает науку. Думает, что нужно преодолеть расстояние одной лишь силой голоса.
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Young Charlie Он думал, что мир — ужасное место. Он, наверное, никогда не был счастлив. Он не доверял людям. Казалось, ненавидел их. Он ненавидел весь мир. Знаешь, он говорил, что такие, как мы, не имеют ни малейшего понятия, каким на самом деле является мир.
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Uncle Charlie Сорок тысяч долларов — это не шутка, для него — точно. Для меня — просто шутка. Весь мир для меня — шутка.
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Herbie Hawkins Если бы я хотел тебя убить, я бы не стал делать глупость — бить тебя по голове. Во-первых, мне не нравится история с отпечатками пальцев. Конечно, я всегда могу надеть перчатки. Прижать твои руки к трубе после смерти и сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство. Только вряд ли кто-то смог бы убить себя сам, избивая дубинкой. Я убил бы тебя так, чтобы это не выглядело как убийство.
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Young Charlie Мы просто плывём по течению, и ничего не меняется. Мы в ужасной колее. Это у меня на уме уже несколько месяцев. Каким будет наше будущее?
Joseph Newton Да брось, Чарли. Всё не так плохо, как кажется. Банк дал мне прибавку в январе.
Young Charlie Деньги? Как ты можешь говорить о деньгах, когда я говорю о душах? Мы едим, спим — и всё. Даже настоящих разговоров нет. Мы просто говорим.
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Mrs. Poetter Есть одна хорошая сторона в том, чтобы быть вдовой, не так ли? Не надо просить у мужа деньги.
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Joseph Newton Не клади шляпу на кровать.
Uncle Charlie Суеверен, Джо?
Joseph Newton Нет, но я не верю в то, чтобы самому приглашать беду.
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Uncle Charlie Как прошло в церкви, Чарли? Считали, сколько народу? Кого-то не пустили?
Young Charlie Нет. Места хватило всем.
Uncle Charlie Ну, рад это слышать. Спектакль идёт так долго, думал, что народ может поубавиться.
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[к телеграфисту]
Young Charlie Миссис Хендерсон, вы верите в телепатию?
Mrs. Henderson Ну, должна верить. Это же моя работа.
Young Charlie О, не в телеграфе дело. В ментальной телепатии. Вот представьте, у вас есть мысль, и если эта мысль о ком-то, с кем вы на одной волне, то на тысячи миль тот человек понимает, о чём вы думаете, отвечает вам — и всё это происходит в голове.
Mrs. Henderson Я не понимаю, о чём вы. Я только обычные телеграммы отправляю.
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Uncle Charlie Какой смысл оглядываться назад? Какой смысл смотреть вперёд? Главное — сегодня, вот моя философия. Сегодня.
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Young Charlie Мы не просто дядя и племянница. Это что-то другое. Я тебя знаю. Я знаю, ты не рассказываешь людям много чего. Я тоже. У меня такое чувство, что внутри тебя есть что-то, чего никто не знает.
Uncle Charlie Что-то — чего никто не знает?
Young Charlie Что-то тайное и прекрасное. Я это узнаю.
Uncle Charlie Слишком много знать — не всегда хорошо, Чарли.
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Emma Newton Не шепчи. Когда шепчешь, тебя могут услышать за квартал.
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[Дядя Чарли приходит в банк]
Uncle Charlie Привет, Джо. Можешь на минутку перестать присваивать деньги и уделить мне внимание?
Joseph Newton О, Чарльз, у нас тут такие вещи не шутят.
Uncle Charlie Да что там маленький недостачек в конце месяца? Любой хороший банковский служащий умеет немного подтянуть цифры. Правда, Чарли?
Young Charlie Дядя Чарли, ты ужасен. Все тебя слышат.
Uncle Charlie Хорошо, что слышат. Все мы знаем, что такое банки. Для посторонних всё в порядке, а что творится за закрытыми дверьми — никто не знает. Меня не проведешь.
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Herbie Hawkins Он прямо влетел в винт самолёта.
Joseph Newton Ох, боже!
Herbie Hawkins Разодрал его в клочья. Пришлось опознавать по одежде. На рубашках были все инициалы.
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Jack Graham Похоже, временами она сходит с ума, как твой дядя Чарли.
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Ann Newton [Отвечает на звонок] Резиденция Ньютонов, говорит Энн Ньютон. О, здравствуйте, миссис Хендерсон, это Энн. Нет, мамы нет дома. Телеграмма? Ну...
[смотрит направо, потом налево]
Ann Newton Я не вижу карандаша, так что пусть она вам перезвонит. Я стараюсь не думать о пустяках, потому что у меня столько всего на уме. О, бесчисленное множество дел.
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Uncle Charlie Когда я путешествовал, у меня вошло в привычку всегда носить с собой много наличных.
Mr. Green Опасная привычка, мистер Оукли.
Uncle Charlie Ни копейки не терял в жизни, мистер Грин. Видимо, небеса берегут дураков и проходимцев.
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Young Charlie Во сколько закрывается библиотека?
Ann Newton Если бы ты читал столько, сколько надо, то знал бы, что в девять.
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Uncle Charlie Я не могу смотреть в лицо миру по утрам. Мне нужен кофе, прежде чем я заговорю.
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Ann Newton Вот бы я родилась на Юге. Женщины с Юга обладают особым обаянием.
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Young Charlie Мамы не теряют дочерей. Помнишь? Они обретают сыновей.
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Emma Newton Чем он занимается? Да просто бизнесом, понимаешь, как у мужчин обычно.
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Ann Newton Я никогда ничего не выдумываю. Всё беру из своих книг. Всё это правда.
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Young Charlie То, что ты выбрала нас за обычную семью, как-то странно меня задело.
Jack Graham Что значит — странно?
Young Charlie Не знаю. Наверное, мне не очень нравится быть обычной девочкой в обычной семье.
Jack Graham Обычные семьи — лучшие. Посмотри на меня. Я из обычной семьи.
Young Charlie Настолько же обычной, как наша?
Jack Graham Конечно. К тому же, я не думаю, что ты обычная.
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Jack Graham Чарли, подумай. Что ты знаешь о своём дяде?
Young Charlie Newton Да ведь он брат моей мамы.
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Emma Newton Вино на ужин — звучит так радужно!
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Jack Graham Энн хочет выйти замуж за библиотекаря. Она мне говорила. Значит, у неё всегда будет много книг для чтения.
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Jack Graham Мне нравится, когда ты смеёшься — и нравится, когда не смеёшься. Думаю, мне ты нравишься в любом случае. Думаю, мне ты нравишься.
Young Charlie О, я рад. Ты мне тоже нравишься.
Young Charlie Забавно, как вдруг встречаешь кого-то и начинаешь нравиться ему — нравиться.
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Ann Newton Миссис Хендерсон не прочитала телеграмму, потому что у меня не было карандаша. Когда у меня будет дом, в нем будет полно хорошо заточенных карандашей.
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Ann Newton Наступишь на трещину — сломаешь маме спину.
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Uncle Charlie Женщины — дуры! Они влюбятся во что угодно. Почему ты пускаешь в дом двух незнакомцев и позволяешь им всё перевернуть вверх дном? Зачем подвергать семью риску из-за пары любопытных?
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Young Charlie Мне ничего не нужно. Сейчас у меня достаточно. До того, как ты пришла, я думал, что у меня ничего нет, но теперь я не хочу ни одной вещи.
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Uncle Charlie Твоя мать рассказывала мне, что семейство Ньютонов всегда были легкой добычей для всех этих американских дураков.
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Young Charlie Лучше ложись спать, малышка. Ты помолилась?
Ann Newton Забыла.
Young Charlie Тогда скажи свои молитвы.
Ann Newton Я ложусь спать и молю Господа сохранить мою душу...
Young Charlie Не благословляй слишком много людей. Уже поздно.
Ann Newton Я молю Господа забрать мою душу. Божье благословение маме, папе, капитану Миднайту, Веронике Лэйк и президенту Соединённых Штатов...
Young Charlie Не можешь всех сегодня назвать, милая.
Ann Newton О, и дядю Чарли. Аминь.
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Uncle Charlie Дядя Чарли, я знаю один твой секрет, ты думаешь, что я не знаю.
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Herbie Hawkins Где твои планы? Где улики?
Joseph Newton Мне не нужны улики. Я хочу тебя убить. К чему мне эти улики?
Herbie Hawkins Если у тебя нет улик, где же твоя книга?
Joseph Newton Я не о книгах говорю. Я о том, чтобы тебя прикончить!
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Jack Graham Ты будешь держать рот на замке. Ты будешь держать рот на замке, потому что ты такая хорошая девочка. Потому что ты такая хорошая девочка, что знаешь — ты бы мне помогла.
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Fred Saunders Мы играем в игры. Я задаю вопросы, а она знает все ответы. Единственная проблема в том, что я не могу понять, что она знает, а что выдумывает.
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Uncle Charlie Помнишь, как они пили шампанское, когда старшая дочь Джонс выходила замуж?
Uncle Charlie Это игристое бургундское.
Emma Newton Ну, один глоток — и я уже называю это «игристым бу- burgledy». Может, мне лучше ничего не пить.
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Emma Newton Ну ради всего святого, не говори так о женщинах при моём клубе! Тебя опозорят и осмеют.
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Young Charlie О, я больше не верю в благие намерения. Теперь я жду только чудо.
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Uncle Charlie Тогда все были милыми и красивыми, Чарли. Весь мир. Прекрасный мир. Не такой, как сегодня. Не такой, как сейчас. Тогда было здорово быть молодым.
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Young Charlie Не стоит так дразнить папу.
Uncle Charlie Я его не дразнил. Просто ненавижу эту душную атмосферу.
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Young Charlie Как ты мог такое делать? Ты мой дядя, брат моей мамы. Мы думали, что ты самый замечательный человек на свете, самый лучший и самый прекрасный.
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Young Charlie Бедная мама. Работает как лошадь. Прямо как лошадь.
Joseph Newton Где она?
Young Charlie Её нет дома. Когда вернётся, всё пойдёт по старому: ужин, потом посуда, потом кровать. Не понимаю, как она это выдерживает.
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Jack Graham Ты должен мне доверять.
Young Charlie Когда ты всё время врёшь? И, наверное, ты вовсе не хотел меня сегодня вечером приглашать, как мне казалось.
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Joseph Newton Сегодня ночью ты не сможешь уснуть, Чарли. Никто, кто спит целый день, не может спать всю ночь.
Young Charlie Ну, я спал нормально, и мне снились, идеально страшные сны, про тебя, дядя Чарли.
Uncle Charlie Страшные сны обо мне?
Young Charlie Ага. Ты был в поезде, и у меня было чувство, что ты от чего-то бежишь. И... когда я увидел тебя в поезде, я почувствовал себя ужасно счастливым.
Emma Newton Бог знает, я не хочу, чтобы он уезжал. Надеюсь, он останется здесь навсегда.
Young Charlie Ну, мы все знаем, что рано или поздно он должен уйти. Надо смириться с этим фактом.
Uncle Charlie Мне нравятся люди, которые смотрят правде в глаза.
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