Joseph Newton
Сегодня ночью ты не сможешь уснуть, Чарли. Никто, кто спит целый день, не может спать всю ночь.
Young Charlie
Ну, я спал нормально, и мне снились, идеально страшные сны, про тебя, дядя Чарли.
Uncle Charlie
Страшные сны обо мне?
Young Charlie
Ага. Ты был в поезде, и у меня было чувство, что ты от чего-то бежишь. И... когда я увидел тебя в поезде, я почувствовал себя ужасно счастливым.
Emma Newton
Бог знает, я не хочу, чтобы он уезжал. Надеюсь, он останется здесь навсегда.
Young Charlie
Ну, мы все знаем, что рано или поздно он должен уйти. Надо смириться с этим фактом.
Uncle Charlie
Мне нравятся люди, которые смотрят правде в глаза.