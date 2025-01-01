Uncle Charlie Города полны женщин, средних лет вдов, мужья умерли, мужья, что всю жизнь копили состояния, работали и работали. А потом они умирают и оставляют деньги своим женам, своим глупым женам. И что делают эти жёны, эти никчёмные женщины? Видишь их в отелях, в лучших отелях, каждый день по тысячам, пьют свои деньги, едят свои деньги, теряют деньги в бридже, играют весь день и всю ночь, пахнут деньгами, гордятся своими украшениями, но ничем больше, ужасные, выцветшие, толстые, жадные женщины.

Young Charlie Но они живы. Они люди.