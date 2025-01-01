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Киноафиша Фильмы Свободу нам! Цитаты из фильма Свободу нам!

Цитаты из фильма Свободу нам!

Louis [пение] Ты можешь смеяться и петь, пить и любить, свобода навсегда!
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[последние строки]
[Voice over Singer] [голос за кадром, певец] : Везде, стоит рискнуть / Везде жизнь — мелодия / Везде вино и романтика / Так выпьем же за нас двоих и свободу!
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[первые строки]
[Закадровый голос певца] [Закадровый голос певца] : Свобода — для счастливых, Как любовь и голубое небо, Но для тех, Кто так же невинен, как мы, Для мерзавцев — тюрьма...
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Guard Не на работе? Ты разве не знаешь, что...
Factory person ...работа — это обязанность. Потому что работа — это свобода.
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Louis Судьба зовёт меня в другое место.
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