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Свободу нам!
Цитаты из фильма Свободу нам!
Цитаты из фильма Свободу нам!
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Цитаты
Louis
[пение]
Ты можешь смеяться и петь, пить и любить, свобода навсегда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние строки]
[Voice over Singer]
[голос за кадром, певец]
: Везде, стоит рискнуть / Везде жизнь — мелодия / Везде вино и романтика / Так выпьем же за нас двоих и свободу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
[Закадровый голос певца]
[Закадровый голос певца]
: Свобода — для счастливых, Как любовь и голубое небо, Но для тех, Кто так же невинен, как мы, Для мерзавцев — тюрьма...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guard
Не на работе? Ты разве не знаешь, что...
Factory person
...работа — это обязанность. Потому что работа — это свобода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis
Судьба зовёт меня в другое место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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