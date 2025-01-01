Billy [раздражён выступлением Revolution песни "Darling Nikki"] Что с тобой, чёрт возьми, пацан?

The Kid У меня нет времени на твою ерунду, Билли. Чего тебе надо?

Billy Я же говорил, эта сцена не место для твоих личных разборок, чувак!

The Kid Это жизнь, чувак.

Billy Жизнь, да пошёл ты, ублюдок! Это бизнес, и ты ещё не до конца это понял! Я же говорил, ты уже не собираешь толпы, как раньше. Твоя музыка никому не нужна, кроме тебя самого.

Billy Да, ладно. Как и твой старик.

[Пацан смотрит на Билли с обидой]

Billy Вот именно! Докажи, что я не прав! Ты не слепой! Оглянись вокруг. Никому ты не нужен. Ах, дружище, какая же это хренова потеря. Но как отец, так и сын...

The Kid [указывая на Билли] Хватит.