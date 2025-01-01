Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пурпурный дождь Цитаты из фильма Пурпурный дождь

Цитаты из фильма Пурпурный дождь

Apollonia Ты поможешь мне?
The Kid Нет.
Apollonia Извините?
The Kid Нет... Хочешь знать почему?
Apollonia Нет.
The Kid Потому что ты не пройдёшь посвящение.
Apollonia Какое посвящение?
The Kid Для начала, нужно очиститься в водах озера Миннетонка.
Apollonia Что?
The Kid Нужно очиститься в озере Миннетонка.
[Она раздевается и бежит к озеру]
The Kid Эй! Подожди! Это же...
[Она прыгает в воду. Выходит дрожа]
The Kid Погоди...
Apollonia Что?
The Kid Это не озеро Миннетонка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morris Ладно. Какой пароль?
Jerome Угадал.
Morris Что угадал?
Jerome Пароль.
Morris Какой пароль?
Jerome Точно.
Morris Пароль — точно?
Jerome Нет, всё нормально.
Morris Пароль — нормально?
Jerome На мой взгляд — да.
Morris Чёрт возьми, скажи пароль!
Jerome Что?
Morris Скажи пароль, луковая голова!
Jerome Какой пароль?
Morris [frustrated] Вот я тебя и спрашиваю!
Jerome [more frustrated] Это и есть пароль!
Morris Пароль — это оно?
Jerome [exasperated] Аааа! Какой пароль?!
Morris Оно! Ты только что сказал!
Jerome Пароль — не оно! Пароль — это?
Morris Что?
Jerome Понял!
Morris Я понял?
Jerome Верно.
Morris Оно или верно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Kid Хочу посвятить эту песню своему отцу, Фрэнсису Л. Это песня, которую написали девчонки из группы — Лайза и Венди.
[группа Revolution исполняет «Пурпурный дождь»]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father У тебя есть девушка?
The Kid Да, у меня есть девушка.
Father Собираешься жениться?
The Kid Не знаю.
Father Никогда не женись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Z - The Revolution Бог перевернул у Венди её месячные. Примерно каждые 28 дней она начинает вести себя нормально. Длится это около выходных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy [раздражён выступлением Revolution песни "Darling Nikki"] Что с тобой, чёрт возьми, пацан?
The Kid У меня нет времени на твою ерунду, Билли. Чего тебе надо?
Billy Я же говорил, эта сцена не место для твоих личных разборок, чувак!
The Kid Это жизнь, чувак.
Billy Жизнь, да пошёл ты, ублюдок! Это бизнес, и ты ещё не до конца это понял! Я же говорил, ты уже не собираешь толпы, как раньше. Твоя музыка никому не нужна, кроме тебя самого.
The Kid ОТСТАНЬ!
Billy Да, ладно. Как и твой старик.
[Пацан смотрит на Билли с обидой]
Billy Вот именно! Докажи, что я не прав! Ты не слепой! Оглянись вокруг. Никому ты не нужен. Ах, дружище, какая же это хренова потеря. Но как отец, так и сын...
The Kid [указывая на Билли] Хватит.
Billy Дам тебе совет, малыш: твоя музыка понятна только тебе одному.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Смотрит, как его группа девушек репетирует танцевальный номер.]
Morris О, Господи. Режьте! Режьте!
[пауза]
Morris Дамы, вам, похоже, не понятно, как ценится моё время. Вы заставляете моих парней выглядеть плохо!
Jill А почему бы вам не позволить нам придумать свои собственные танцевальные па?
[Джером энергично качает головой.]
Morris Мы это уже пробовали, помнишь? Теперь вы в наилучшей позиции, в которой могли бы оказаться. Так в чём дело? Ваши туфли слишком тесные или что-то в этом духе?
[Аплодисменты]
Morris Давайте зажжем! Давайте покачаем ягодицами... Я хочу идеального исполнения!
[Хохочет, музыка начинается.]
Morris [Девушки снова начинают танцевать ещё более соблазнительно.]
Morris [наблюдает; шепчет Джерому] Похоже, мне понадобится выпить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy Твоя музыка нужна только тебе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wendy-The Revolution [Иронично играя на гитаре мелодию «Давай без тормозов»] Тебе нравится? Лучше стало?
The Kid [Раздражённо] Где все?
Lisa-The Revolution Ты опоздал. Они ушли.
The Kid Так что ты здесь делаешь?
Lisa-The Revolution [Пародируя речь Кида в начале «Давай без тормозов»] «Но я здесь, чтобы сказать вам, что есть кое-что ещё»... Наша музыка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morris [пропил] О, Господи... Либо кто-то подмешал мне в напиток, либо ты самая чертова красавица, что я видел за долгое время!
Apollonia Простите, что вы сказали?
Morris [яснее] Ты сегодня отлично выглядишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerome [тоже раздражён после выступления "Дорогая Никки"] Ты охренел, что сделал, чувак. Моррису это не нравится, и мне тоже.
The Kid Мне всё равно.
Jerome Ясно, что у тебя нет того, что нужно, чтобы подняться на вершину. Но просто чтобы показать, что мы сочувствуем твоей проблеме...
[швыряет билеты в Кида]
Jerome ... вот два билета на сегодняшний концерт. Наслаждайся.
[уходит, потом засовывает голову обратно в дверь]
Jerome Не забудь привести девушку.
[посылает воздушный поцелуй]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
First Avenue M.C. Дамы и господа... Революция!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morris Твои губы сделали бы леденец счастливым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Тебе некуда уходить из этого дома, ты постоянно прячешься! Ты грёбаная грешница!
Mother Заткнись, тебе до меня нет дела.
Father Неужели? Я же держу для тебя тепло.
Mother Мне здесь не нравится, ты со мной никогда не разговариваешь.
The Kid Папа, пожалуйста.
Father Что с этим домом не так?
Mother Ты сумасшедшая.
Father Заткнись!
[шлёпок по матери]
The Kid Папа!
Mother Нет.
[рыдания]
Mother Я просто, заперта здесь.
Father У тебя всегда есть крыша над головой.
Mother Ты не даёшь мне никакого удовольствия.
Father Я сделаю тебя счастливой. Если ты просто поверишь в меня. Да, если ты просто поверишь в меня.
Mother Ты никогда.
Father Я умру ради тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Kid [имеется в виду браслет на щиколотке Апполонии] Дай-ка... Вот здесь, на ботинке.
Apollonia [снимает браслет и отдаёт Киду, который уходит с улыбкой] Эй, подожди!
[идёт за ним]
Apollonia Верни мне!
The Kid Можешь потом забрать.
Apollonia Сейчас хочу обратно, понял?
The Kid Кто тебе дал?
Apollonia Человек.
The Kid Мужчина или женщина?
Apollonia Что?
The Kid [останавливается и оборачивается] Врёшь. Я вижу по твоей реакции — врёшь. Значит, ты мне его дала, он уже не твой.
[улыбается и уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Kid Спасибо за классное время, звони, когда захочешь потанцевать. Еееа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после прыжка в холодную воду, Апполония одевается, а Кид подъезжает к ней на мотоцикле]
The Kid Пошли, поехали.
Apollonia Я никуда не поеду, это было не очень.
The Kid Прости. Я пытался тебя остановить.
[Она смотрит на него]
Apollonia Должно быть, я выглядела глупо.
The Kid Нет, нет! Ты отлично выглядела. Это потребовало смелости, я в воду не полез бы. Пошли.
[Она пытается сесть на мотоцикл, он уезжает]
Apollonia Эй!
The Kid Пошли.
[Она снова пытается сесть на мотоцикл, он снова уезжает]
Apollonia Пошли же!
The Kid Ладно, ладно.
[Она садится]
The Kid Не мочи мое сиденье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morris [обращаясь к Киду, пока уходит Революция, а на сцену выходит Тайм] Почему бы тебе не остаться немного, посмотреть, как это делается?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Kid Это твоё?
Father Конечно моё. Чьё ещё?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollonia [Пытается снять рубашку у Кида] Кинг-Конг?
The Kid [Отталкивает её попытку] Прекрати!
[Кид пытается сделать то же самое с ней]
Apollonia Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Слушай меня! Ты приходишь домой, когда я скажу. Тебе не место на улице!
Mother Оставь меня в покое.
Father Иди сюда!
Mother Нет!
Father Я сказал сейчас! Слышишь меня?
The Kid Мама! Папа!
Father Держи этот дом в чистоте!
The Kid Пожалуйста, папа, она тебя слышит.
Mother Он хочет меня убить, он с ума сошёл.
The Kid Папа, прошу!
Mother Посмотри, что он со мной делает.
Father [Шлёпает The Kid]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Kid [Марионетка] Тебе не нужны эти девчонки и их тупая музыка, тебе нужен только я. Чёрт, я не знаю. Моя жизнь — ж#па
[тянет марионетку вниз]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Morris [после того, как папа Принса застрелился] Бах, бах!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jill [после того, как Аполлония опрокидывает кофе Джилл] Ты что, тупая что ли? Почему бы тебе не смотреть, куда идёшь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[будничное предупреждение Киду после того, как Апполония 6 исполнили «Sex Shooter» на бурные аплодисменты]
Billy Моррис давит на тебя, парень. Завтра вечером лучше покажи класс, иначе...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Kid Это твоё?
Father Конечно моё. У меня их много. И все разные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Аполлония Котеро
Apollonia
Принс
Принс
Prince
Моррис Дэй
Джером Бентон
Jerome Benton
Кларенс Уильямс III
Clarence Williams III
Ольга Карлатос
Olga Karlatos
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
«Султанша» ещё не вышла, но уже перегнала «Зимородка» по обсуждаемости: зрители пророчат новому турецкому фильму статус культового
38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы
Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы»
Снова и снова один и тот же день: 5 фильмов, где герои застряли в петле времени — «День сурка» не единственный
С боевыми словами и без Джинкс: в Индии показали свой «Аркейн» - за день трейлер собрал 1,5 млн просмотров
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
Утром из него вышла черепаха: в фильмах «Оно» так и не показали главный страх клоуна Пеннивайза – «Добро пожаловать в Дерри» это исправит
Следующий из «Мстителей» в списке на выбывание: кто отправится вслед за Железным человеком — Marvel расчищает дорогу молодым
Какие серии в «Маше и Медведе» вышли в 2025-м? В сериале уже 150+ серий, и новые родителям еще не надоели
Связи с ОПГ Казани или русская поговорка? У Сухорукова есть татарские корни, но в «Брате 2» его назвали «Татарином» вовсе не поэтому
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше