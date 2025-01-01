[Смотрит, как его группа девушек репетирует танцевальный номер.]
Morris
О, Господи. Режьте! Режьте!
[пауза]
Morris
Дамы, вам, похоже, не понятно, как ценится моё время. Вы заставляете моих парней выглядеть плохо!
Jill
А почему бы вам не позволить нам придумать свои собственные танцевальные па?
[Джером энергично качает головой.]
Morris
Мы это уже пробовали, помнишь? Теперь вы в наилучшей позиции, в которой могли бы оказаться. Так в чём дело? Ваши туфли слишком тесные или что-то в этом духе?
[Аплодисменты]
Morris
Давайте зажжем! Давайте покачаем ягодицами... Я хочу идеального исполнения!
[Хохочет, музыка начинается.]
Morris
[Девушки снова начинают танцевать ещё более соблазнительно.]
Morris
[наблюдает; шепчет Джерому]
Похоже, мне понадобится выпить.