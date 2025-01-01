Anna Amari«Мои губы отказываются произнести слова, которые я хочу выразить. Какая-то сильная сила толкает меня говорить, а ещё более сильная удерживает. Я призываю вас быть свидетелями, о небесные силы, я не хочу того, чего желаю. Ты не можешь выразить то, что жаждешь мне сказать? Простые чувства легко произнести, а высокие остаются несказанными. Не бойся, мать, доверить мне свою скорбь? Назови меня „сестрой“, дорогой Гипполит, или лучше своей рабыней. Да, быть рабыней лучше. Потому что я вынесу рабство.»
Jean FirminoЭто было прекрасно, Анна, я... я не знаю, что сказать.
Anna AmariЯ хочу быть твоей рабыней. Прямо здесь, прямо сейчас. Эта встреча никуда не ведёт. Просто согни меня и трахни как можно сильнее. Я хочу чувствовать тебя внутри себя.