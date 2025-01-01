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Киноафиша Фильмы Роковое влечение Цитаты из фильма Роковое влечение

Цитаты из фильма Роковое влечение

Anna Amari Ну и что? Прямо здесь, прямо сейчас, ты хочешь меня е#ать? Что, не ответишь? Я вижу твоё возбуждение в штанах.
Jean Firmino Я хочу, чтобы мы сделали это правильно.
Anna Amari Я хочу, чтобы ты меня е#ал так, что у меня рот загорится.
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Anna Amari [после секса] Ещё раз. Давай, Жан, трахни меня в последний раз. Я так с ума по тебе схожу. Просто в последний раз.
Jean Firmino Ты уже три раза это говорила. Не могу, Анна, я весь для тебя исчерпал.
Anna Amari Я сделаю тебя снова твердым после того, как тебя отсосу. А потом можем трахаться опять.
Jean Firmino Я люблю тебя, Анна, но мне надо идти дальше.
Anna Amari «Мои губы отказываются произнести слова, которые я хочу выразить. Какая-то сильная сила толкает меня говорить, а ещё более сильная удерживает. Я призываю вас быть свидетелями, о небесные силы, я не хочу того, чего желаю. Ты не можешь выразить то, что жаждешь мне сказать? Простые чувства легко произнести, а высокие остаются несказанными. Не бойся, мать, доверить мне свою скорбь? Назови меня „сестрой“, дорогой Гипполит, или лучше своей рабыней. Да, быть рабыней лучше. Потому что я вынесу рабство.»
Jean Firmino Это было прекрасно, Анна, я... я не знаю, что сказать.
Anna Amari Я хочу быть твоей рабыней. Прямо здесь, прямо сейчас. Эта встреча никуда не ведёт. Просто согни меня и трахни как можно сильнее. Я хочу чувствовать тебя внутри себя.
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