Anna Amari [после секса] Ещё раз. Давай, Жан, трахни меня в последний раз. Я так с ума по тебе схожу. Просто в последний раз.

Jean Firmino Ты уже три раза это говорила. Не могу, Анна, я весь для тебя исчерпал.

Anna Amari Я сделаю тебя снова твердым после того, как тебя отсосу. А потом можем трахаться опять.

Jean Firmino Я люблю тебя, Анна, но мне надо идти дальше.

Anna Amari «Мои губы отказываются произнести слова, которые я хочу выразить. Какая-то сильная сила толкает меня говорить, а ещё более сильная удерживает. Я призываю вас быть свидетелями, о небесные силы, я не хочу того, чего желаю. Ты не можешь выразить то, что жаждешь мне сказать? Простые чувства легко произнести, а высокие остаются несказанными. Не бойся, мать, доверить мне свою скорбь? Назови меня „сестрой“, дорогой Гипполит, или лучше своей рабыней. Да, быть рабыней лучше. Потому что я вынесу рабство.»

Jean Firmino Это было прекрасно, Анна, я... я не знаю, что сказать.