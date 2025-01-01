Нигерийский беженец Это моё свидетельство... Мы больше не могли оставаться в Нигерии. Многие умирали. Большинство были убиты бомбёжками... Мы бежали из Нигерии. Мы ушли в пустыню. Мы пошли в пустыню Сахара, и многие погибли... Насиловали и убивали многих людей, и мы не могли оставаться. Мы бежали в Ливию. А Ливия была городом ИГИЛ. И Ливия была местом, где нельзя было оставаться. Мы плакали на коленях: «Что нам делать?» Горы не могли нас спрятать. Люди не могли нас спрятать. И мы бежали к морю. В пути по морю погибло 200 пассажиров. Они пропали в море. Лодка везла 90 пассажиров. Спасли только 30, остальные погибли. Сегодня мы живы...