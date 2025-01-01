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Киноафиша Фильмы Море в огне Цитаты из фильма Море в огне

Цитаты из фильма Море в огне

Нигерийский беженец Это моё свидетельство... Мы больше не могли оставаться в Нигерии. Многие умирали. Большинство были разбомблены... Мы бежали из Нигерии. Мы пошли в пустыню. Мы пошли в Сахару, и многие умерли... Насиловали и убивали многих людей, и мы не могли остаться. Мы бежали в Ливию. А Ливия была городом ИГИЛ. И Ливия была местом, где нельзя было оставаться... В пути по морю погибло 200 пассажиров. Их унесло в море. В лодке было 90 пассажиров. Спасли только 30, остальные погибли. Сегодня мы живы...
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Нигерийский беженец Мы провели много недель в Сахаре. Многие умирали от голода. Многие пили свою мочу. Всё ради выживания... Мы молились: «Боже, не дай нам умереть в пустыне». И вот мы добрались до Ливии, а ливийцы нас не жалели. Они не спасали нас, потому что мы африканцы. И посадили нас в тюрьмы. Многие сидели по году. Многие — по шесть лет. Многие умерли в тюрьмах. Ливийские тюрьмы были ужасны. Нет еды, каждый день избиения, нет воды, и многие пытались бежать. А сегодня мы здесь! И Бог спас нас...
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Pietro Bartolo Средиземное море — это не море, которое разделяет, а море, которое объединяет. Оно объединяет народы, континенты, разные земли, объединяет этих людей, которые приносят нам новый опыт. Они приносят нам свою культуру, но и свою доброту, потому что это хорошие люди, и они не больны. Они не террористы и не хотят отбирать у кого-то работу. Они просто хотят немного мира, жить с достоинством, без страха умереть в любой момент.
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Pietro Bartolo Каждый человек обязан помогать этим людям.
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Нигерийский беженец Это моё свидетельство... Мы больше не могли оставаться в Нигерии. Многие умирали. Большинство были убиты бомбёжками... Мы бежали из Нигерии. Мы ушли в пустыню. Мы пошли в пустыню Сахара, и многие погибли... Насиловали и убивали многих людей, и мы не могли оставаться. Мы бежали в Ливию. А Ливия была городом ИГИЛ. И Ливия была местом, где нельзя было оставаться. Мы плакали на коленях: «Что нам делать?» Горы не могли нас спрятать. Люди не могли нас спрятать. И мы бежали к морю. В пути по морю погибло 200 пассажиров. Они пропали в море. Лодка везла 90 пассажиров. Спасли только 30, остальные погибли. Сегодня мы живы...
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