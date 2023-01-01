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Море в огне Море в огне
Киноафиша Фильмы Море в огне Награды и номинации фильма Море в огне
Fuocoammare Море в огне 2016 / Италия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Море в огне

Вся информация о фильме
Берлинале 2016 Берлинале 2016
«Золотой медведь»
Победитель
Приз экуменического жюри
Победитель
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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